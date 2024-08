Regional Federal Amateur: serían trece los correntinos con chances de jugarlo

El próximo Torneo Regional Federal Amateur 2024 (Trfa) empieza a asomarse y en plena disputa de los torneos clasificatorios a lo largo y ancho del país, la planificación para poner en marcha la competencia está a la orden del día. Por ahora Comu el único mercedeño, aunque podría sumarse Apinta o Paso.

Lo primero que hay que saber es que en los últimos días se definió que el Trfa comience a mediados de octubre. Más precisamente el 13 del mencionado mes. Esto hará que la fase clasificatoria y dos cruces playoffs se disputen antes del receso por las festividades y quedarán otros dos enfrentamientos, junto con la posterior definición de los ascensos para el primer mes del 2025.

En principio serían cuatro los ascensos al Torneo Federal A, que pugnarán por esos lugares privilegiados entre más de 250 participantes.

Quedan poco menos de dos meses para el inicio, aunque con la posibilidad de alterar la fecha.

Dentro de la Regional Litoral Norte serían 13 los equipos correntinos que afrontarán la competencia o en realidad los que pueden llegar a jugarla, debido a que algunos todavía no han decidido su participación.

Hay dos equipos que representarán a la Liga Correntina (en disputa); un equipo de Liga de Curuzú Cuatiá (en disputa también); San Lorenzo de Monte Caseros, uno de la Liga de Goya (en disputa), Comunicaciones de Mercedes. Hay cinco conjuntos con posible pedido de licencia: Belgrano, Victoria y Barracas de Curuzú, Defensores de San Roque por la Liga de Bella Vista y Huracán de Goya. En tanto, hoy están en duda los cupos de las Ligas de Mercedes y Paso de los Libres.

De la zona, Chaco contará con 16 equipos participantes, Formosa con 7 y otros 8 de Misiones.

En cuanto al formato del Regional, todo parece indicar que se mantendrá tal cual viene sucediendo en las últimas ediciones: zonas de 3 o 4 equipos utilizando el criterio de cercanía geográfica y posteriores cruces playoffs hasta llegar a los ascensos. ¿Cuántos equipos ascenderán al Federal A? No habría cambios y serían cuatro.

El Consejo Federal ha recepcionado carpetas con pedidos de licencias, pero hasta el momento no se ha analizado ninguna. Esa tarea quedará para las próximas semanas por parte del departamento encargado. Vale recordar que todas las licencias preexistentes caducaron y por lo tanto tienen que volver a gestionarse.

Para cerrar, las homologaciones de ligas y federaciones siguen su curso e ingresan en la recta final. Al día de hoy, aproximadamente 110 ligas han sido homologadas por el Consejo Federal y otro buen número están en trámite de completar con el requerimiento. Es importante recalcar que el Departamento encargado de la evaluación sigue recepcionando carpetas y documentación.

La fase clasificatoria arrancaría el 13 de octubre hasta el 24 de noviembre; el 1 de diciembre se iniciarían los play offs hasta el 22 de diciembre; las semis el 6 y 13 de enero y desde el 20 de enero las finales por los ascensos.