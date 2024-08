Práxedes López: «Tenemos que trabajar el problema de licencia de los docentes que llega al 20%»

«Nosotros estamos dentro de las provincias que realmente no afectó el paro docente este año, no llegaron ni al 10% o 11% de acatamiento», dijo respecto del paro de los docentes.

«Pero sí tenemos un problema de licencia de los docentes, eso sí tenemos que trabajar, es el 20%, que otorgan los médicos obviamente, eso sí es lo que tenemos que trabajar y ver qué es lo que está pasando ahí», reveló y agregó. «Es muy alto, es más de 1.200 millones de pesos que vos tenés en suplentes»

«Son 30.000 docentes, pero eso abarca porque a veces un maestro tiene un cargo de preceptor o a veces la profesora tiene cargo en otros niveles educativos, entonces para nosotros puede ser de cualquier nivel diríamos, pero hoy el 20% de la inasistencia por licencia tenemos en las instituciones educativas», detalló.

«Estamos pensando en ver de qué manera ese alumno, aunque no venga el docente un día, no pierda días de clase. Eso lo pueden hacer las instituciones, pero tenemos que ser generadores de normas al respecto para que pueda haber siempre un docente atento para que atienda esa trayectoria escolar del alumno y no la interrumpa», resaltó.