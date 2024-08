Virasoro celebró el consumo y fanatismo por el mate del tenista Márton Fucsovics

E l intendente de Gobernador Virasoro, Emiliano Fernández Recalde, destacó que “el mate cada vez más se más conocido en distintos puntos del planeta Tierra” tras la revelación del tenista húngaro, Márton Fucsovics, quien en plenos juegos olímpicos declaró su fanatismo a la infusión nacional que es producida en Corrientes.

El tenista húngaro Márton Fucsovics que participa en los Juegos Olímpicos que se desarrollan en París (Francia) declaró ante la televisión argentina su fanatismo hacia el mate argentino. Confesó que recientemente se volvió un entusiasta del mate, llevándolo incluso tatuado en su piel, y además compartió sus pensamientos sobre Lionel Messi y la pasión que le inspira.

“Amo el mate. Lo estoy tomando desde hace tres meses y creo que mi vida ha cambiado gracias a eso. Uno de mis amigos me dijo que era muy saludable y que mejoraba el estado de ánimo, lo que me ha dado mucha confianza, así que me siento mucho mejor desde que empecé a beber mate”, dijo para luego remarcar que el astro argentino campeón del mundo y recientemente bicampeón de América, Lionel Messi, también toma mate.

Esta declaración no pasó desapercibida en Gobernador Virasoro donde se encuentran las plantaciones y producción de yerba mate más grande de Argentina: “¡Que orgullo y satisfacción que nuestra infusión nacional, nuestro símbolo del compartir y de la amistad, producción regional de todos los correntinos y misioneros esté presente cada vez más en distintos puntos del planeta Tierra! Sigamos universalizando el mate!!” expresó Emiliano Fernández Recalde, intendente de la localidad correntina.

El jefe comunal destacó de esa forma que además de la cada vez más masividad de la infusión en el mundo, es un incentivo para seguir produciendo y generando desarrollo económico a la región con la yerba mate.