Laura Sprovieri, vicepresidente actual de ABAPPRA y flamante presidente de la Comisión de Banca Federal

El Banco de Corrientes, junto a la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) fueron anfitriones del Tercer Congreso Federal “El futuro es hoy”, evento realizado este lunes en el Auditorio Julián Zini, que reunió a autoridades de las entidades financieras más importantes, así como a referentes del

mundo de las finanzas para tratar las últimas tendencias, desafíos y avances del sector.

En ese marco, ABAPPRA designó a Laura Sprovieri, presidente del Banco de Corrientes para encabezar la recientemente creada Comisión de Banca Federal. “Es un inmenso orgullo y una responsabilidad. Estoy muy contenta y con grandes expectativas por el trabajo en conjunto que tenemos que llevar adelante para que esta banca federal verdaderamente esté representada por todos los presidentes de los distintos bancos

públicos del país”, manifestó Sprovieri en conferencia de prensa.

“Sin dudas, es un día muy importante para nuestra Asociación. Juntos, representamos a la mayor cantidad de argentinos bancarizados, lo que potencia nuestro rol de banca pública. Esto nos da una inmensa responsabilidad”, agregó la presidente del Banco de Corrientes, y destacó el esfuerzo de todos los miembros: “Trabajamos para estar cada vez más cerca y no solo ser prestadores de servicio, sino bancas de desarrollo para

empezar a generar ese círculo virtuoso de desarrollo económico que necesita la

Argentina”.

“Esta decisión se enmarca en el compromiso de nuestra Asociación con el desarrollo yla integración financiera regional, y busca aprovechar la experiencia y el liderazgo enorme del Banco de Corrientes en este ámbito”, explicó el presidente del Banco Nación y de ABAPPRA, Daniel Tillard, quien felicitó a Sprovieri “por el trabajo que hacen en Corrientes y por la importancia fundamental que tendrá esta nueva Comisión Federal”.

La Comisión de Banca Federal está integrada por representantes de bancos públicos y

privados de todo el país, entre ellos los bancos del Chaco, Chubut y Rosario, y tiene como

objetivo principal promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas, así como

el desarrollo de iniciativas conjuntas que contribuyan al fortalecimiento de la banca

regional.

Asimismo, Daniel Tillard destacó que “en este congreso estamos debatiendo cuestiones

fundamentales para el desarrollo de la banca y, especialmente, de la banca federal,

como el impulso de los programas de créditos hipotecarios, que no es solo una iniciativa

de los bancos sino de muchos sectores que tienen que ver con la vivienda”.

EL CONGRESO

Bajo el lema “El futuro es hoy”, el nutrido programa del encuentro incluyó temáticas

como ciberseguridad e inteligencia artificial; procesos para implementar inteligencia

artificial e innovación en bancos; medios de pagos; tendencias de pago en Brasil;

economía; tecnología; innovación y segmentación de clientes;sustentabilidad y finanzas

y liderazgo y trabajo en equipo.

Disertaron reconocidos conferenciastas, referentes del sector y economistas, como

Fausto Spotorno, director de OJF & Asociados; Leonardo Chialva, socio de Delphos

Investment y especialista en el mercado de capitales; Sabrina Castelli, contadora,

licenciada en Administración de empresas y creadora de “Mujer Financiera”; Rafael

Soto, CEO de MODO; Alejandro Manoni, director de Desarrollo de Negocios de Visa; y

Patricio Moreno, fundador y CEO de Datalytics; entre muchos invitados de gran

relevancia para el sector.

El cierre, un panel dedicado a la temática de liderazgo, estuvo a cargo de Carlos Páez,

sobreviviente de Los Andes, quien brindó su experiencia y motivación a los participantes

en una emotiva charla que cautivó al público.

COMPROMISO PARA EL DESARROLLO REGIONAL

Con el firme compromiso de impulsar una banca federal moderna, sostenible e inclusiva

como motor del desarrollo económico y social equilibrado en todas las regiones del país,

las entidades participantes presentaron las siguientes conclusiones derivadas de la

agenda de trabajo desarrollada:

1. Argentina posee un sistema financiero relativamente pequeño en comparación

con el tamaño de su economía. En este contexto, existe una oportunidad

significativa para triplicar o cuadruplicar el crédito disponible para familias y

empresas. La reducción de la inflación es una condición necesaria, pero no

suficiente, para alcanzar este objetivo.

2. El acceso a una vivienda digna es fundamental para el bienestar de la población.

En este sentido, el impulso al crédito hipotecario es una medida muy bien

recibida por la ciudadanía. Estos tipos de desafíos requieren un esfuerzo

conjunto de actores públicos y privados. La eliminación de impuestos y sellados

de contratos hipotecarios, junto con la mejora de la planificación urbana y el

marco normativo, son esenciales para facilitar el acceso a la vivienda.

3. En sintonía con lo expresado anteriormente, nos ponemos a disposición de las

distintas jurisdicciones en pos de articular acciones que busquen optimizar el

funcionamiento de los organismos que regulan el uso de la tierra y de los

registros de la propiedad, agilizando los procesos y reduciendo costos.

4. ABAPPRA reitera su compromiso de trabajar en conjunto con el BCRA para

encontrar una solución definitiva a los “puts” emitidos en garantía de la deuda

pública. Abogamos en favor de un acuerdo que beneficie a los actores del

sistema financiero y a la sociedad en su conjunto.

5. Reconocemos el potencial de las fintechs para contribuir a la inclusión financiera.

Sin embargo, es necesario establecer un marco regulatorio que garantice la

competencia justa y transparente entre todos los actores del sistema financiero.

6. Sostenemos que deben corregirse las asimetrías impositivas y regulatorias que

actualmente afectan a la banca federal frente a las fintechs.

7. Los bancos que integran el sistema financiero en 2023 pagamos diez veces más

impuestos nacionales y provinciales que las fintechs. Los bancos no gozamos de

reducciones de alícuotas y somos los principales contribuyentes de las

jurisdicciones municipales donde las fintechs no tributan. Además, resaltamos

que los bancos sostenemos más de 97 mil trabajadores en todo el país,

superando ampliamente el empleo de las fintechs.

8. Por lo tanto, entendemos que deben corregirse las asimetrías impositivas y

regulatorias que actualmente afectan a la banca federal en comparación con las

fintechs.

9. Defendemos un ecosistema de pagos más abierto, simple, ágil, seguro y con

menores costos para consumidores y comercios. Instamos a Mercado Pago a no

obstaculizar la interoperabilidad con otras billeteras en los pagos QR y a facilitar

el uso de todos los medios de pago emitidos por los bancos en el comercio

presencial y online.

10. Requerimos un marco regulatorio específico para la banca pública provincial,

considerando su rol como agente financiero de los estados provinciales y su

mandato social orientado al desarrollo y fomento regional.