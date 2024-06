Estudiante correntino representará al país en Olimpiadas de Informática

Siempre que un alumno se destaca en materias tales como Informática o Matemática decimos es un superdotado, tiene facilidad para eso, estudia todo el día, les tiran tanto «hate encubierto» sin sentido como si esas personas no pudieran hacerlo si le pusieran el mismo empeño.

Pero lo cierto es que son chicos tan comunes, como todos los de edad, para ellos la vida gira alrededor de cálculos, pero se divierten igual que cualquier joven. No son extraterrestres que salieron de una película de ciencia ficción.

Este es el caso de Fabrizio Lautaro Brandellero, un joven de tan solo 19 años recientemente egresado de la Escuela Técnica Arquitecto Francisco Pinaroli, de Goya, y cursa el 1º Año de la Licenciatura en Matemática en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (FACENA)

El Certamen de Selección 2024 de la categoría Programación, organizado por la Olimpíada Informática Argentina, tuvo lugar los días 8 y 10 de mayo. Trece estudiantes de diversas provincias argentinas (Buenos Aires, CABA, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Jujuy y Santa Fe), previamente seleccionados en el último certamen nacional de esta categoría, participaron activamente en esta etapa.

Como resultado del certamen, se conformó el Equipo Olímpico Argentino de Informática 2024 quedó constituido por Eduardo Carranza Vélez, Colegio Anglo Americano Alta Gracia, Córdoba; Bianca Vicente, Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini de CABA; Juan José Läderach, del Colegio Nacional de Monserrat de la ciudad Córdoba y Fabrizio Lautaro Brandellero, de la Escuela Técnica Arquitecto Francisco Pinaroli de Goya, Corrientes.

Hace un par de semanas le avisaron a Fabrizio y los otros tres estudiantes que habían quedado entre los cuatro alumnos que clasificaron para asistir a las Olimpíadas de Informática.

Fabrizio salió elegido tras participar de la Olimpíada Internacional de Informática que se viene realizando hace varios años. Argentina participa de ella. Tiene dos instancias previas en nuestro país, en la primera instancia se anotan todos los chicos que quieran participar.

En un primer momento se anotaron alrededor de 100 estudiantes de nivel secundario, quienes aprobaron y pasaron a una segunda instancia nacional y luego quedan los 13 mejores.

De ese selectivo, salieron los cuatro que van a representar al país en esta olimpíada de Informática que este año se realizará en Alejandría, Egipto, del 1 al 8 de septiembre, certamen que el año pasado se llevó a cabo en Singapur.

En diálogo con época, Fabrizio, de 19 años, comentó que «desde chiquito siempre me gustó la Matemática y participaba en las Olimpíadas desde 5º Grado de la escuela primaria».

El joven egresado de la escuela técnica goyana remarcó que le gustan mucho las matemáticas y desde pequeño «entrenaba mucho y hace un par de años me enteré de la Olimpíadas de Informática que vendría a ser de Programación».

«Empecé a participar en el 2021 y el año pasado llegué a la instancia nacional y quedé en el puesto 4 de todo el país», destacó el estudiante de la Licenciatura en Matemática, que «en la instancia previa quedamos los 13 mejores que pasamos al selectivo, lo rendimos y yo quedé en esa posición».

El joven goyano había participado de instancias anteriores a nivel regional y provincial en las que conoció al profesor de Matemáticas, Carlos Mengual, y recordó que «con el profe nos conocemos de las Olimpíadas de Matemática a nivel provincial en las instancias finales y quedé muy cerca de participar con el equipo de las Olimpiadas de Matemática».

En otro párrafo de la nota mencionó que «actualmente estamos más relacionados porque hacemos un Taller de Geometría para las Olimpíadas de Matemática para chicos de la secundaria y de esa manera capacitarlos».

Al ser consultado sobre la primera vez que participó, ya en su etapa secundaria, comentó que «cuando empecé a participar en la Olimpíadas de Programación vi que me interesaba mucho, ya que estaba muy relacionado con las Olimpíadas de Matemática y sentí que los problemas se me hacían bastante intuitivos porque los leía y entendía por dónde podía ir», resaltó Fabrizio quien destacó que «sentí que era fácil, entonces me dije bueno, vamos a probar».

Al comentar sobre la manera en que deben tomar los exámenes y los pasos a seguir, el joven estudiante remarcó que «las Olimpíadas de Matemática se rinden de manera virtual, excepto la etapa Nacional, inclusive el Selectivo, que es el paso previo, lo rendí desde Corrientes pero en mi casa».

Al ser consultado por época sobre qué le pareció la prueba final del Nacional, Fabrizio resaltó que «duró dos días, fue difícil, se hizo miércoles y viernes, duraba cinco horas diarias y cada día eran tres problemas distintos», también destacó que «para que te hagas una idea cada problema valía 100 puntos, o sea, en total se pueden conseguir 600 puntos, los problemas era superdifíciles y complicados».

El joven estudiante de la Licenciatura de Matemática comentó que fueron diferentes problemas y de todo tipo, ya que «me tocaron problemas que combinan matemáticas con programación. El problema más fácil que me tocó era uno de ajedrez, en el que básicamente te daban un tablero de ajedrez en el que tenías algunas casillas con obstáculos y te daban una posición en la que empezaba y una posición en la que querías llegar».

Fabrizio destacó la dificultad de los problemas, ya que con el ejercicio de ajedrez «tu programa lo que tenía que decir era en cuántos pasos de esa pieza, siguiendo los movimientos del ajedrez, podía llegar desde la posición inicial hasta la final, si es que era posible».

Al ya estar clasificados se le abre otra etapa importante pero esta vez a nivel internacional, en la que se va a medir con chicos de su misma edad, por lo que «ya iniciamos los entrenamientos para prepararnos para la olimpíada internacional. Por ahora es una vez por semana, pero más adelante va a ser más intensivo de manera online».

En lo que respecta a la parte monetaria, porque un viaje de estas características con algo más de una semana de estadía en Egipto le saldrá bastante, Fabrizio comentó a época que «hasta el año pasado lo pagaba el Ministerio de Educación de la Nación, pero actualmente no hay fondos», esto se debe a los recortes de presupuesto que realiza el Gobierno nacional.

«Entonces, la organización en sí estaba intentando buscar los fondos para el viaje pero por ahora no hay nada», aseveró y solo le quedan tres meses por delante para conseguir el monto para poder representar a Argentina.

En paralelo a la Licenciatura de Matemática, el joven de igual manera continúa entrenando un par de horas por semana, con la mentalidad puesta en que se va a poder conseguir el objetivo de representar al país.

Para finalizar dejó en claro que «en sí la competencia es muy difícil», pero el está muy convencido y «yo lo que voy a hacer es prepararme lo máximo posible, estoy estudiando y voy a seguir entrenando mucho».

