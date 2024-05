Polémico: Luck Ra con «mala onda» y ¿playback? en Corrientes

Tras el cierre de la fiesta Nacional del Surubí en Goya, la actuación de Luck Ra dio que hablar. Indican que el joven cordobés, quien se presentó este fin de semana, tuvo “aires de divo” con algunas exigencias a la organización del evento.

“Llegó solo, sin músicos y pidió cantar con pista. Llegó al hotel en avión privado y solicitó que no le saquen fotos”, dijo Rafael Palacios, periodista de Goya.

“Pidió que no le saquen fotos y no tener contacto con nadie. El joven llegó, se presentó y se escapó por una ventana. La gente lo esperaba para tomarse imágenes, pero no pudieron”, comentaban.

Otra de las polémicas se generó, además de su actitud poco agradable con sus fans, fue el show que brindó en el escenario mayor. Algunos indican que el cordobés, conocido por la canción “La Morocha”, hizo playback. ¿Qué opinás?