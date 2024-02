Emiliano Fernández: «Trabajamos en un proyecto que le devuelva al correntino la capacidad de soñar»

«Si queremos ser una alternativa en 2025 para Corrientes tenemos que conversar, conocer a dirigentes de la provincia y en eso estamos: trabajando con algunos dirigentes en la creación de un proyecto que tiene que devolverle al correntino la capacidad de soñar» remarcó el Intendente de Gobernador Virasoro, Emiliano Fernández, en una entrevista brindada al programa Desayuno, en los estudios de Radio Dos

Respecto a si será candidato a gobernador en 2025 Fernández, manifestó: «me siento con la capacidad y el potencial para ser un posible candidato, pero no estoy pensando en ser candidato, tiene que estar el proyecto antes que las personas»; y añadió: «en los siguientes meses tiene que construirse y trabajar en el proyecto nuevo».

Su opinión sobre Milei

Al mismo tiempo, el intendente de Virasoro, sostuvo: «estoy de acuerdo con el déficit cero que plantea Milei, y Virasoro lo viene planteando hace años, no le debe plata al Estado nacional, ni provincia ni a privados, pero no estoy de acuerdo con que el mercado haga todo: el Estado tiene que regular, sino vamos a tener niveles altísimos de exclusión».

Respecto de qué opina del presidente Milei, el jefe comunal, opinó: «es un presidente que se votó en contra de, no a favor de, vino a representar el hartazgo de la sociedad con determinadas conductas en la clase política, y tenemos que tener capacidad de escuchar para cambiar esas cosas».

A su vez, el intendente de Virasoro, consideró: «Milei está haciendo algunas cosas bien como tratar de equilibrar las finanzas y se lo votó para que es distinto, pero es más de lo mismo, por la falta de respeto a la institucionalidad, no entender que los dueños de los recursos son las provincias, la nación por sí solo qué genera, las provincias generan riquezas que enviamos a nación»; y añadió: «si no hay diálogo y respeto es difícil entendernos, creo que Milei se quiere llevar todo por delante, como decían que pasaba con el kirchnerismo».

«El Presidente es el principal responsable de generar diálogo, el freno le tiene que poner la sociedad, cuando no se aguante el ajuste, que es necesario, no sé si el modo del ajuste es el correcto, hay que explicar cómo se produce el posterior desarrollo» remarcó.

Al mismo tiempo, Emiliano Fernández, analizó: «según Milei el Estado es una organización criminal, entonces todos los que estamos adentro somos criminales, es un concepto muy fuerte y equivocado, sino existiera el Estado habría una exclusión tremenda, no puede ser ni cien por ciento mercado, ni cien por ciento Estado, debe ser un equilibrio».

Trabajo solitario

En referencia a la obra pública en Virasoro, Fernández, destacó: «el 75% de las obras que hicimos fue con fondos de la municipalidad, el resto con fondos nacionales y provinciales, pero por algunas diferencias políticas la Provincia no acompaña».

«En educación si el municipio no presta servicio las escuelas no podrían funcionar, y en seguridad lo mismo» mencionó; y añadió: «destaco que se construyan dos nuevas comisarías en Virasoro por parte del Gobierno provincial, pero tenemos déficit de policías, hoy el hospital trabaja con lo que puede, trabaja bien, pero está colapsado».

Y agregó el intendente de Virasoro: «la obra social IOSCor prácticamente no funciona».

Lejos del diálogo con Valdés

En referencia a su relación con el gobernador Valdés, Emiliano Fernández, indicó: «con el Gobernador hace rato no hablo, yo no le llamo y él no me llama, pero mantenemos el diálogo institucional, si nos convocan a una reunión vamos a estar»; y manifestó: «creo que algunas diferencias políticas hicieron que se deje de un lado a Virasoro, creo que por pensar distinto Virasoro es discriminada».

Asimismo, explicó: «el quiebre se dio en una reunión de gabinete ampliado, que es donde creemos debemos decir las cosas que se hacen bien y mal, y tratar de aportar para mejorar las cosas».

Proyecto 2025

Por otro lado, respecto del panorama político en Corrientes del 2025, el jefe comunal, expresó: «venimos conversando con distintos referentes, intendentes, es necesario un cambio, pero hay que generar una alternativa con diálogo, respeto, aceptando diferencias, con todos»

«Hay que armar un proyecto cien por ciento correntino y plural», dijo

«No puedo decir si voy a ser candidato a gobernador, no hay que poner las intenciones personales por delante del proyecto, hay que consolidar un proyecto y mostrar al correntino de que Corrientes puede ser de otra manera» resaltó.

Por último, Emiliano Fernández, afirmó: «hay que cambiar la matriz económica de la provincia, el empleo público es muy importante, pero no podemos tener una provincia que vive del empleo público, tenemos que tratar de cambiar esas cuestiones».

Asimismo, Fernández, describió: «en Virasoro el Frente Virasoreño es un frente de 40 partidos, que a nivel nacional han acompañado a distintos candidatos, pero entendieron que hay que ponerse de acuerdo en un proyecto de ciudad».

Y mencionó: «en las conversaciones que estamos teniendo en distintas ciudades eso es posible, tenemos que hablar con todos, incluso con los libertarios, hay que prescindir de lo nacional»; y afirmó: «yo tengo una relación de amistad con Lisandro Almirón, lo conozco hace años y tengo un gran afecto por él».

En referencia a la figura de Ricardo Colombi, el intendente de Virasoro, sostuvo: «Ricardo Colombi es un actor muy importante en la política correntia, hay que mantener diálogo con todos, pero no significa que terminemos de construir un espacio político conjunto, es muy prematuro hablar de unión. Colombi es parte del proyecto de gobierno que queremos cambiar, eso no significa que no podamos ver en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo».

De su alejamiento del gobierno provincial, Fernández, señaló: «los primeros años de gobierno nos llevamos bien con provincia, las diferencias políticas fueron porque veían que podíamos ser un actor de cara a construir un proyecto para Virasoro».

Sobre el PJ

En referencia al PJ, el jefe comunal, mencionó: «no pertenezco al PJ, pero tengo una buena relación, por eso trato de no meterme, y si doy una opinión lo hago con franqueza y de frente no por atrás. El PJ debería normalizarse, y tener en cuenta que el correntino dió señales de que el peronismo no ha sabido seducir y conquistar al electorado».

Y enfatizó: «el PJ debe entender que es necesaria la pluralidad, que es lo que ha hecho ECO, porque el poder hay que compartirlo».