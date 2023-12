Dolores y Margarita: “Desde los 10 años esperamos que nos sorprendan con la noticia que una familia quiere cuidarnos y amarnos”

Dolores es la más extrovertida, y le brillan los ojos cuando cuenta que su mayor anhelo es compartir la cotidianidad con una familia. Lo que para tantos es cosa de todos los días, para estas dos adolescentes es algo lejano, porque hace mucho tiempo viven en instituciones que nada tienen en común con la calidez de un hogar.

“Me gusta cocinar, tocar la guitarra, escuchar música e ir al colegio. Estoy en tercer año y mi hermana en primero”, relató la más grande.

Su hermana menor, Margarita, es más tímida y disfruta de la escuela pero también de hacer deportes.

“Me gusta jugar al fútbol, al voley y cantar”.

La jueza de Familia, Niñez y Adolescencia de Goya, doctora María Gabriela Dadone llamó a Convocatoria Pública en junio de 2022. Esto significa que las familias o personas que quieran adoptar a las niñas no deben estar inscriptas en el Registro de Adoptantes, sino rellenar el formulario que se adjunta más abajo.

Dolores, 16 años

Dolores quiere jugar al Hockey, pero como va al colegio a la tarde, cursa el tercer año con excelentes calificaciones, le coinciden los horarios pero confiesa que es una materia pendiente. Cuando sea grande desea estudiar leyes para ayudar a los chicos que sufren.

Tiene muchas coincidencias con su hermana de la que no quiere separarse porque ya estuvieron así y padecieron la distancia.

“Siempre estamos juntas, me tocó estar lejos y no quiero que vuelva a ocurrir”, dijo la joven.

“A ella le gusta tocar la guitarra también. Le gusta cantar.. Pero lo que más me gusta de ella es su cariño, su compañía. Me gusta cómo me trata.”, continúo relatando.

Y emocionada, terminó su historia contando su deseo más inmenso “Desde los 10 años que estoy esperando alguien que me diga: “Dolores, acá tenés tu familia, acá vas a estar con una familia” o que me digan “Dolores, prepárate porque ya vas a salir del hogar y te vas a ir con una familia” y eso me gustaría”, terminó la niña que hoy tiene una nueva oportunidad para soñar.

Dolores vive en instituciones desde los 10 años, cuando su papá falleció y a la madre no la consideraron apta para criarla.

Margarita, 14 años

Margarita entre lágrimas confesó que quiere estudiar tantas cosas que no sabe por donde empezar. Enseñar es su pasión, pero también quiere ser policía.

“Pero lo primero que quiero es terminar la secundaria. Me encanta ir a la escuela y sobre todo cocinar, porque eso me enseñó mi mamá”.

“Lo que más me gusta hacer son ravioles o ñoquis con salsa y también me salen ricas las pizzas”, contó.

Cuando habla de su hermana, lo hace con amor y desea para ella que estudie una carrera universitaria “para que sea alguien en la vida”, dijo,

La materia favorita de Margarita es Formación Ética pero también le gusta Biología y Matemáticas.

“Aunque no le entiendo a veces a los números”.

Su deseo final es tener una familia buena. “Que sea amorosa. Y que nos cuide bien. Y estar con mi hermana siempre”, finalizó.

Margarita vivió con un hermano mayor, hasta el 2021 que ingresó al “Hogar Nueva Esperanza” donde ahora está con su hermana.

¿Cómo hacer para adoptarlas?

Los interesados deberán descargar el formulario de Convocatorias Públicas de la página web y enviarlo por correo electrónico al Registro de Aspirantes a guarda con fines adoptivos de Corrientes: registroadopcion@juscorrientes.gov.ar

También podrán mandar al correo electrónico del juzgado de Familia de Goya: jfamilianya2-goya@juscorrientes.gov.ar

Para consultas podrán comunicarse al teléfono fijo de RUA-Ctes: 3794-4104298.

También pueden consultar a los teléfonos del juzgado: Celular/WhatsApp: 37777642222 o al (3777) 437631.