Alberto Fernández: «Vine con la ilusión de terminar con la grieta y no pude»

A días de dejar el poder y entregar el sillón de Rivadavia al presidente electo Javier Milei, Alberto Fernández hizo un balance sobre sus cuatro años de gestión y repasó los acontecimientos que marcaron su gobierno con autocríticas y explicaciones acerca de sus decisiones más polemicas

El jefe de Estado saliente -que deberá entregar el mando el próximo 10 de diciembre tras la derrota del oficialismo en el balotaje- se refirió al período que le tocó presidir en el marco de una entrevista con el periodista Ignacio Girón, de CNN, que saldrá este domingo.

En el mano a mano, quien fue elegido en los comicios de 2019 junto a Cristina Kirchner como su vice, aseguró que siempre priorizó la unión del peronismo, defendió el vacunatorio VIP y habló de cómo quedará su relación a futuro con la ex mandataria.

«No es importante si yo vuelvo a hablar con Cristina o no», resumió Fernández al ser consultado sobre si volverá a dialogar con CFK luego del evidente desgaste que sufrió su vínculo a lo largo de estos meses.

Sin entrar en detalles ni explicitar su intención de seguir en contacto con la presidenta del Senado, el jefe de Estado destacó que durante su gestión logró evitar la ruptura del Frente de Todos a pesar de las crisis. En este sentido, dio los motivos por los cuales no aceptó las renuncias de algunos de sus ministros, entre ellos Wado de Pedro, tras la derrota en los comicios de 2021.

«Las renuncias que se presentaron, que fueron muy poquitas, cuatro o cinco, era para que el presidente, después de la campaña electoral de 2021, rearme el gobierno. No fueron renuncias inexplicables, no fueron renuncias impotentes. Y yo, la verdad es que preferí preservar la unidad. Y sí, temí que aceptarlas pudiera significar una ruptura definitiva del frente de todos. Yo tenía una obligación que era gobernar el país hasta el 2023. Si no hubiéramos tenido dos años de ingobernabilidad″, respondió Alberto Fernández.

En la misma línea, dijo que no se arrepiente de haber mantenido la unidad y negó que no existan relaciones estrechas o de amistad entre funcionarios de su gobierno. Asimismo, admitió que no cumplió su principal objetivo como mandatario: «El Alberto Fernández de 2019 venía con una ilusión que era terminar con la grieta, y no pudo. Y la verdad es que eso es una gran frustración para mí».

Sobre su renunciamiento a la reelección, el Presidente admitió haber reflexionado acerca de la posibilidad de presentarse este año en los comicios: «En algún momento lo pensé por pedido de los compañeros. Pero quiero aclarar que yo siempre estuve en contra de las reelecciones. Para mí fue una mala idea de la Constitución de 1994 haber puesto la reelección. Yo definitivamente cambiaría el sistema», subrayó.

Y concluyó sobre la derrota electoral: «Nos vamos con el 45% de los votos. No nos alcanzó claramente, no nos alcanzó. Yo creo que estamos en un momento de reflexión».

Al ser consultado sobre uno de los mayores escándalos desatados en su gestión, Fernández defendió a su ex ministro de Salud, Ginés González García, en el caso del vacunatorio VIP, que salió a la luz en 2021 con la llegada de las dosis contra el covid-19 al país.

«El vacunatorio VIP yo creo que es una cosa absolutamente injusta con Ginés. En verdad, las personas allí vacunadas eran personas que debían recibir la vacuna. Fueron gente de otros mayores de edad que estaban en una situación de mucho riesgo y que necesitaban recibir la vacuna. Y que Ginés, solo por un hecho de tratar de hacerle más fácil el problema a esas personas, en vez de mandarnos al hospital Posadas, decidió hacerlo en el ministerio de Salud», dijo sobre su primer funcionario en el área.

En la misma línea se refirió a la foto en la Quinta de Olivos durante la pandemia: «Ya he pedido disculpas públicamente y la verdad es que fue un error mío. Pero cuando digo que caí en el error honestamente, lo digo porque ese día, en este lugar, habían circulado 70, 80 personas. Porque este lugar era la casa del gobierno. La Argentina estaba aislada, pero el gobierno tenía que seguir funcionando. Y yo la verdad no tomé dimensión de lo que estaba pasando. Y debí haber tomado dimensión», explicó.

Y agregó: «Fui al proceso judicial. Hice una serie de planteos que fueron rechazados. Nunca apelé. Era un delito que a los dos años prescribía. Pude haber hecho chicanas procesales para que proscriba y preferí asumir la responsabilidad».

Fernández sobre su salida del gobierno: «Me voy con el mismo patrimonio con el que entré»

De cara a los próximos años, Alberto Fernández dijo cómo le gustaría que sea recordada su gestión como jefe de Estado y comparó su accionar en el gobierno con el de otros mandatarios acusados por corrupción.

«Yo lo que quiero es que me recuerden como un presidente que dejó todo y no se llevó nada. Que dejó todo su esfuerzo, todas sus ganas, toda su convicción aquí adentro. Que trabajó realmente en favor de los que menos tienen. Que se va con la tranquilidad de no haber tomado una sola medida en perjuicio de los que menos tienen y en perjuicio de los que trabajan. Que me voy con el mismo patrimonio con el que entré», remarcó.

Sobre si su respuesta desliza una referencia a Cristina Kirchner, Fernández señaló: «No, también puede estar hablando de quien hizo un fondo ciego que nunca mostró, que se llama Mauricio Macri. La Argentina ha tenido una historia de corrupción que no empezó con Cristina, empezó mucho antes».