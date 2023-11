El relato de la mercedeña que vivió los ataques terroristas de Hamas en Israel: «Nunca imaginamos que era esta masacre»

Mariángeles Ramírez es oriunda de la localidad correntina de Mercedes y estaba en Israel con su pareja cuando se dieron los ataques terroristas del grupo terrorista Hamas. La joven logró regresar al país mediante un vuelo de Aerolíneas Argentinas del operativo «Regreso Seguro» que desplegó el Gobierno nacional.

La joven, quien es Licenciada en Criminalística, contó que vive allí desde el 2020. Además relató cómo se adaptó a vivir allí y cómo el idioma inglés le ayudó a desenvolverse bien, más allá que está estudiando el hebreo con una profesora.

«Como es un país que recibe a mucha gente de distintos lugares mi primer trabajo fue en español y hay una mezcla de idiomas y culturas, pero también hay muchos argentinos. Es un lindo país porque encontrás de todo, son muy modernos, hay mezcla de diferentes religiones» dijo y afirmó que la familia de su marido «son súper cálidos, un amor conmigo y ahora son mi familia israelí y los adoro».

En cuanto al ataque de Hamas, Ramírez sostuvo que «la verdad que nos sorprendió a todos, era un fin de semana normal, cuando me despierto tenía el mensaje de una amiga que me preguntaba cómo estaba porque ella está en Colombia y por la diferencia horaria se nota que vio noticias de lo que estaba pasando y como estamos más al norte de Gaza, no sentimos nada y ahí empecé a ver en las redes todo lo que estaba pasando».

En ese sentido, relató: «Cuando me desperté y le dije a mi pareja que estaban atacando, pensé que era más de lo mismo, porque ya pasé por tres conflictos pero nunca imaginamos que era esta masacre y como ingresaron con esa impunidad para matar lo que encontraron y torturar porque hasta después de matar seguían mutilando los cuerpos».

«A medida que pasaban las horas teníamos más novedades pero era todo una incertidumbre, los familiares estaban desesperados porque sabían que sus hijos estaban en la fiesta donde atacaron y no tenían señales. Ese sábado y domingo hubo mucha desesperación y la verdad que te partía el alma porque salían en la tele gritando que los ayuden a encontrar a familiares», agregó.