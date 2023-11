Ya le habían disparado tres veces, está vez mataron a «Vaca»

Un hombre muy conocido en el barrio Santa Lucía fue baleado y muerto en la tarde de este martes, se trata de Damián Acevedo, de 32 años y apodado “vaca”. Es es la tercera vez que lo balean en los últimos dos años. Su familia dijo que “tenía un problema con las drogas, era un adicto que no podía recuperarse y esto hacía que buscara broncas por distintos lados”. A las primeras horas de la tarde del martes, Vaca estaba con dos amigos en el cruce de las calles 1739 -continuación de Donado- y Macacha Guemes cuando aparecieron dos personas en bicicleta y sin más le dispararon. Los mismos amigos lo llevaron al “Centro de Salud Santa Lucía”, de Donado al 2700 y a dos cuadras de donde cayó. Unos minutos después llegó un móvil del Sies y le realizó maniobras de RCP, pero Acevedo falleció en el dispensario.

Según dijeron testigos involuntarios, quienes balearon a Acevedo se trasladaban en una bicicleta playera color negra y luego de efectuar al menos cuatro disparos huyeron de la esquina fatal sin demasiado apuro. La víctima recibió dos disparos mortales.

Los vecinos contaron a La Capital que al muchacho lo habían baleado dos veces el año pasado. “Era un muchacho muy difícil, robaba pequeñas cosas y después las vendía por el barrio. La otra vez, al año pasado, cuando le dispararon; le dieron en las piernas y los brazos, pero esta vez los tiros fueron al cuerpo”, contó una vecina que vive muy cerca de donde un manchón de sangre seca indicaba donde cayó la víctima.

Robaba ropa de los patios o lo que podía encontrar”, contó un vecino. Otra mujer sostuvo que “hace dos meses me robaron como ocho baldes de arena y todos me dijeron que fue Vaca y un amigo. Todos sabíamos que podía terminar así, por que varias personas se la tenían jurada. Un vecino que vive en la esquina se tuvo que mudar por que este muchacho lo molestaba, le pedía plata y no lo dejaba tranquilo”. dijo una vecina. Unos muchachos que se encontraban a pocos metros de donde fue el ataque dijeron que “era un hombre conocido por todos. No hacía las cosas bien y se ve que encontró uno más loco que él”.

Acevedo vivía junto a sus hermanos y su madre, Mary, en una casa del barrio Santa Lucía, a no más de 100 metros de donde fue atacada. “Siempre tenía problemas por su consumo. Por ejemplo él iba a comprar cocaína y le dejaba al pibe del kiosco unas zapatillas suyas y después cuando tenía plata quería recuperarlas, pero por ahí ya se las habían vendido y ahí se armaba lío y broncas. Y así siempre, se buscó muchos enemigos”.

“Le decían Vaca por que de chiquito era gordito, pero ahora estaba muy flaco. Hacía changuitas en el barrio”, contó Mary y agregó que “durante mucho tiempo no vivió con nosotros en el barrio, pero se separó y volvió a mi casa. Tenía un hijo de 14 años.”, dijo resignada.