Objetan la exposición a la que se sometió el chico que pidió una familia adoptiva

La defensora de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación (Nnya), Marisa Graham, cuestionó la exposición que tuvo Lucio, el joven de 15 años que días atrás, en un video difundido por el Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, pidió una familia que lo adopte, a través de una Convocatoria Pública, abierta y nacional dispuesta por el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 4.

“Como regla general, la Defensoría no está de acuerdo con las convocatorias de esta naturaleza. Hay excepciones, como los grupos de hermanos o los chicos ‘grandes’, como es este caso. Para eso presentamos una recomendación de la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Dnrua), sobre cómo deben ser esas convocatorias públicas cuando excepcionalmente se usan. Porque muchas veces usaban un lenguaje estigmatizador del niño o la niña. En este caso se dio un paso más y se expuso al nene”, cuestionó Graham en declaraciones publicadas este miércoles por Tiempo Argentino.

“Se lo expuso a tal punto que él dijo en un medio que no le gustó que se hubiera hecho viral su video porque lo ponía en situación de ‘pobrecito’. Nos llamó la atención también que la jueza haya dado notas hablando sobre la madre biológica del nene. Hay una extralimitación”, criticó Graham.

El pasado miércoles 11 de octubre a través de la cuenta oficial de X (ex Twitter), el Poder Judicial de Corrientes, difundió el video donde Lucio cuenta, entre otras cuestiones, la entrada y salida de diferentes hogares institucionalizados.

“Hubo mucha respuesta positiva para un adolescente de esta edad y estas características, porque no suele haber. Fue el modo que se comunicó la convocatoria, y el hacerlo en primera persona por parte de L., de esa manera tan empática y tan conmovedora. Hemos hecho convocatorias públicas de adolescentes antes y no tuvieron esta repercusión”, dijo la jueza Macarrein, quien realizó la convocatoria pública a Infobae. Agregó que “la costumbre judicial, que habría que modificar un poco, es que las convocatorias públicas se limitaban a la página del Poder Judicial. Un ámbito muy reducido en el que, quien lo lee, lo hace como si se tratara de un edicto en el diario. Excepto que esté buscando eso. Desde este año, con el equipo de prensa y ceremonial del Superior Tribunal de Justicia conversamos que en el ámbito de la adopción debíamos hacer algo para que el modo de comunicar sea distinto. Y bueno, se empezó a poner en marcha este mecanismo y tuvo mucha repercusión”, expresó.

La defensora de Nnya de la Nación, por su parte, no solo cuestionó la modalidad por vulnerar derechos del joven, sino que puso en duda la efectividad de la medida. “Hubo convocatorias públicas hasta con 200 postulantes, pero ante la primera selección con toda la furia quedaban 30. Porque se genera una respuesta solidaria cuando la adopción no es un acto de solidaridad. Mucha gente se acerca, pero no sabe bien de qué se trata la adopción. De los 70 que se anotaron por L. en este momento se están evaluando tres. Cuando aparecen 70 postulantes se le genera a L. una expectativa que seguramente no se cumpla. Ojalá que sí”, expresó Graham.