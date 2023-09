Universidades de Estados Unidos buscan a estudiantes argentinos

La posibilidad de estudiar una carrera, un posgrado o un curso de inglés en Estados Unidos puede estar más cerca de lo que parece. El próximo martes 5 de septiembre se realizará en Buenos Aires la feria Education USA 2023, organizada con el apoyo del Departamento de Estado y la Embajada de Estados Unidos, y dirigida a los argentinos que quieran tener una experiencia académica en el país del Norte, sean estudiantes de secundaria, universitarios o profesionales.

La cita –presencial– es en el hotel Buenos Aires Marriott (Carlos Pellegrini 551, CABA), el martes 5 de 17.30 a 20.30 hs. La participación en la feria es gratuita, con inscripción previa a través de la web. En el evento, quienes se acerquen podrán hablar directamente con los directores de admisiones de las universidades estadounidenses participantes.

La feria incluye propuestas de carreras de grado, programas de maestría y doctorado, cursos de inglés y cursos de corta duración. También habrá información disponible sobre posibilidades de becas y ayudas financieras. Además, el evento ofrecerá orientación sobre el proceso de solicitud de la visa de estudiante directamente de la Embajada de los Estados Unidos.

Entre las 20 instituciones de educación superior que participarán de la feria están la American Musical and Dramatic Academy de New York, Elmhurst University, Florida Atlantic University, Foothill and De Anza Colleges, Full Sail University, Goucher College, Green River Community College, Iowa State University of Science and Technology, Jacksonville State University, Middle Tennessee State University y Minerva University.

También habrá stands de la Northeastern University, Nova Southeastern University, Savannah College of Art and Design, Troy University, University of Bridgeport, University of Colorado at Boulder, University of Florida and Santa Fe College, University of Kentucky y University of South Alabama. Este año, la feria Education USA vuelve a su formato presencial, luego de una interrupción por la pandemia.

El evento es organizado por EducationUSA, una red global presente en más de 170 países y vinculada al Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos, cuya misión es brindar información sobre oportunidades de estudio en ese país. En Argentina hay 6 centros Education USA: 3 en CABA y otros 3 en Mendoza, Rosario y Córdoba. Funcionan en embajadas y consulados de EE.UU., comisiones Fulbright, centros binacionales, universidades y organizaciones sin fines de lucro.

Claves para postularse

En la feria habrá stands y charlas informativas de la Embajada de Estados Unidos, la Comisión Fulbright de becas e intercambios académicos, e ICANA. Además, el equipo organizador asesorará a los estudiantes sobre cómo prepararse para la postulación.

Según explican desde Education USA, en Argentina el proceso de postulación a las universidades e institutos de educación superior es bastante simple. De todos modos, aclaran que cada universidad tiene sus propios requisitos mínimos para aceptar a un estudiante internacional. Y subrayan: «En general, estos establecimientos buscan estudiantes con un perfil integral».

¿Qué significa un «perfil integral»? Desde Education USA aconsejan: «Es importante considerar todas las actividades extracurriculares que hayas realizado, ya sean talleres, deportes, cursos, voluntariado o cualquier actividad social que ocupe tu tiempo fuera del aula. Además, vas a tener que destacar todas las cualidades que te hacen especial y mostrar tu pasión por las actividades que realizás, aunque te hayas dedicado a solo una».

Entre los requisitos, también mencionan una «carta de recomendación emitida por tus profesores o tutores», que destaque los puntos positivos del candidato. Además de las actividades realizadas fuera de la escuela, la presentación ante la universidad suele requerir «un ensayo en inglés donde deberás contar sobre tu historia, tus gustos e intereses, como también lo que te caracteriza y lo que te convierte en un estudiante único». Según explican desde Education USA, las universidades suelen valorar la buena redacción del ensayo, el vocabulario y la forma en que se expresa el postulante.

Estados Unidos es uno de los países más elegidos por los estudiantes internacionales para comenzar sus estudios de educación superior. Cuenta con más de 4000 universidades en todo el país, muchas de las cuales se encuentran entre las mejores del mundo, como el MIT, Harvard, Stanford, Princeton, Chicago, Columbia o Yale.