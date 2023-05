Argentina va por el triunfo que le de el pase a octavos

La Selección Argentina Sub-20 tendrá su segunda presentación en el Mundial este martes, cuando se mida ante Guatemala desde las 18 por la fecha 2 del grupo A, con la televisación de TyC Sports y TyC Sports Play.

Los comandados por Javier Mascherano irán por su segunda victoria en la Copa del Mundo que se hace en nuestro país y así conseguir el pase a octavos de final sobre el terreno de juego del Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Conocé todo lo que debés saber.

Cómo llegan Argentina y Guatemala al duelo del Mundial Sub-20

Argentina llega entonado al duelo frente a los centroamericanos, luego de derrotar en el debut de la competencia a Uzbekistán por 2-1. A pesar de comenzar perdiendo, la Albiceleste se recuperó gracias a los goles de Alejo Véliz y Valentín Carboni.

En contrapartida, Guatemala cayó 1-0 ante Nueva Zelanda en su estreno en el certamen. El atacante oceánico Norman Garbett, quien aprovechó un magistral pase largo de su compañero Fin Conchie, marcó el tanto de la victoria en Santiago del Estero.

La probable formación de Selección Argentina vs. Guatemala, por el Mundial Sub 20

Federico Gomes Gerth; Agustín Giay, Lautaro Di Lollo, Valentín Gómez, Valentín Barco; Máximo Perrone o Ignacio Miramón, Mateo Tanlongo o Federico Redondo, Valentín Carboni; Matías Soulé, Alejo Véliz y Brian Aguirre. DT: Javier Mascherano.

El posible once de Guatemala vs. Selección Argentina, por el Mundial Sub 20

Fausto Delgado o Jorge Moreno; Mathius Gaitán, Jonathan Franco, Andy Domínguez, Jeshua Urizar; Carlos Santos, Néstor Cabrera, Arquímidez Ordóñez, Daniel Cardoza; Allan Juárez y Figo Montaño. DT: Rafael Loredo.

Selección Argentina vs. Guatemala, por el Mundial Sub 20: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 18 horas

TV: TyC Sports y TyC Sports Play

Árbitro: Halil Umut Meler

Estadio: Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero)

Calendario y cuándo juega Argentina en el Mundial Sub-20

Argentina 2-1 Uzbekistán

Argentina vs. Guatemala | Fecha 2 | 23 de mayo a las 18, en Santiago del Estero

Argentina vs. Nueva Zelanda | Fecha 3 | 26 de mayo a las 18, en San Juan

