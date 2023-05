Peluquería canina y muerte: llevó a su caniche para que le corten el pelo y se lo devolvieron agonizando

La justicia de La Plata investiga la muerte de un perro Caniche. Es que sus dueños lo dejaron en una peluquería canina de donde se los devolvieron con gravísimas heridas, que derivaron en el deceso.

La denuncia fue radicada por la dueña del can, Griselda Mabel Miño en la UFI N° 17 de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo.

Según expresó la mujer, el pasado 28 de abril a las 16 horas dejó a cuatro de sus mascotas en la peluquería canina que funciona en una casa situada en 30 y 46, en el barrio La Loma de la capital provincial.

Entre los cuatro perros que Griselda llevó al local para que les realicen el servicio canino de baño y corte, estaba Bolt, el caniche blanco que murio luego de agonizar.

La mujer había contactado al peluquero, identificado como Agustín M. M., a través de la red social de Instagram.

Sobre la muerte de Bolt, Griselda contó que el día que llevó a sus mascotas a la peluquería canina, «Agustín me llamó por teléfono para preguntarme si Bolt tenía algún ‘problemita’. Le dije que no y él me indicó que el perrito se había puesto nervioso, que se había caído y que le salía baba de la boca”.

Inmediatamente, la mujer le pidió a su esposo que vaya hasta el lugar a ver qué había pasado y al llegar encontró a Bolt inconsciente.

Según lo que manifestó Griselda, «el peluquero adujo que se había caído, pero no desde una mesa, sino solo de estar parado».

El marido de Griselda llevó a Bolt a la veterinaria y luego de someterlo a ciertos estudios radiológicos, se estableció que tenía fracturas y fisuras en la cabeza, las cuales habían afectado el sistema neurológico.

Bolt quedó internado entubado, pero su salud empeoró, por lo que tuvo que ser sacrificado.

El parte del veterinario que atendió a Bolt dejó claro que las heridas no fueron por una simple caída ya que padeció hasta desplazamientos óseos.

Tras la denuncia que realizó Griselda por el triste final de Bolt, se sumó la de Nazarena, una joven que denunció a Agustín el año pasado luego de dejar a Peter, su perro.

Es que cuando Nazarena fue a retirar a Peter lo encontró con una herida sangrante en el rostro. Por este hecho también hay una denuncia penal.

Trascendió que el peluquero tendría una guardería de mascotas en el barrio Parque Sicardi.

