Messi rompió el silencio tras la sanción: ofreció disculpas al PSG y a sus compañeros

La sanción a Lionel Messi todavía no se hizo oficial en PSG con un comunicado, más allá de que al argentino ya se lo comunicaron personalmente. Es por eso que la Pulga decidió romper el silencio a través de las redes sociales para disculparse con sus compañeros y el club tras su compromiso en Arabia Saudita.

«Quería hacer este video después de todo lo que está pasando. Antes que nada pedir perdón obviamente a mis compañeros y el club. Sinceramente pensé que íbamos a tener libre después del partido, como venía pasando durante las semanas anteriores», declaró un Messi que se vistió de camisa y traje para grabar un video casero.

Y agregó: «Tenía organizado este viaje a Arabia el cual había cancelado anteriormente y este no pude. Vuelvo a repetir, pedir perdón por lo que hice y acá estoy a la espera de lo que el club decida».

La fugaz visita de Messi a Arabia Saudita es el detonante de un trasfondo: su no renovación en París. El capitán de la Selección Argentina no se está entrenando en el predio (no se lo permiten) y estaría entre 13 y 14 días frenado, por lo cual se perdería dos partidos en la recta final de la Ligue 1.

Los medios franceses aseguran que Messi avisó en el club porque no estaba pautada una jornada de entrenamiento, pero antes de emprender el vuelo, aparentemente, desde la dirigencia le dijeron que no podía hacerlo porque había actividad.

Lo cierto a esta altura es que no hay chances de que el rosarino continúe en PSG. El video no respondería a eso, sino a que el futbolista no quiere terminar mal por su manera de ser. Una verdadera muestra de buena voluntad para que le levanten la sanción y siga jugando en París hasta el final de la temporada.

Galtier rompió el silencio y habló de la sanción a Messi

Los días de Lionel Messi en Paris Saint-Germain están contados. El rosarino comunicó su decisión de no renovar su contrato en junio y, en paralelo, fue suspendido por dos semanas por el club, que usó su viaje a Arabia Saudita -pactado de antemano- como excusa. En medio de todo esto, el que rompió el silencio fue el entrenador de PSG, Christophe Galtier, quien aseguró que la decisión de sancionarlo partió desde la dirigencia, no dio detalles acerca de si volverá a usar al argentino y condenó las manifestaciones en la casa del futbolista.

«Fui informado a principios de semana por mi dirección de la decisión tomada de suspender a Leo. Una vez que me informaron de la decisión, asumí la responsabilidad de no comentarla. No tuve que tomar la decisión. He sido informado y la cumplo», expresó el entrenador, quien además aclaró que es un «empleado» del club.

Las declaraciones de Galtier marcaron la primera oportunidad en la que desde PSG se refieren de manera oficial a la suspensión de dos semanas de la Pulga, ya que la entidad no emitió ni siquiera un comunicado y la noticia llegó a los medios a través de trascendidos.

Galtier también fue consultado respecto de la posibilidad de usar a Messi en los últimos partidos del torneo ya que, cuando el argentino vuelva al plantel, al conjunto parisino le quedaran tres partidos por jugar. Al respecto, el DT fue de todo menos claro: «Veremos cuándo vuelve Leo, veremos qué pasa. Obviamente habrá discusiones con todo el club, pero también con Leo que es el primer en preocuparse».

