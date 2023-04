Marcos volvió a Salta, agradeció a los fans de Gran Hermano y las redes cayeron rendidas: “Siempre con vos”

Desde que Marcos Ginocchio entró a Gran Hermano, se volvió uno de los participantes más queridos por su pasiva actitud y la ausencia de polémicas. Esto le sirvió para consagrarse en el certamen y el cariño quedó demostrado con el multitudinario recibimiento apenas pisó Salta.

Justamente, las cámaras siguieron al ganador de la última edición de Gran Hermano durante toda la mañana en la que acudió al aeropuerto y volver a su tierra natal. Incluso, en Aeroparque ya pudo sentir la apreciación de sus fanáticas que lo siguieron para despedirlo y desearle un buen viaje hacia su hogar.

Una vez que llegó, lo esperaba una caravana que había sido organizada por Jorge, su padre, el cual iba a pasar por varias calles salteña hasta llegar a la Catedral. Mientras tanto, en la ruta ya se podía ver cómo se iban acercando los seguidores del primo que estaba totalmente contento por lo que estaba observando a su alrededor.

De esta forma, les dio las gracias desde su Instagram: “Quería agradecerles a todos por lo que me pasó hoy. De verdad fue muy lindo y emocionante ver la cantidad de gente que me recibía y me daba su amor, estar en provincia con mi familia, volverlos a ver fue hermoso”.