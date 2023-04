“Por cheta y linda”, un grupo de alumnas golpeó salvajemente a una compañera en Neuquén

El Colegio San Martín, ubicado en la provincia de Neuquén, se vio envuelto en un escándalo recientemente después de que un padre denunciara que un grupo de alumnas estuvo hostigando, persiguiendo e incluso esperando en el baño a su hija para golpearla debido a que consideran que es una “cheta”.

Según el denunciante, este tipo de intimidaciones no son nuevas en la escuela y afirmó que el año pasado varias compañeras golpearon a una niña que tuvo que ser llevada al hospital. Todo comenzó cuando la víctima cambió de turno y empezó a cursar a la tarde. Fue entonces cuando algunas chicas de tercer año empezaron a intimidarla, empujarla y agarrarla en el baño. “Te vamos a hacer mier… porque sos una cheta, qué te hacés la linda pendeja, por qué te vestís bien”, le decían.

El padre se mostró preocupado por la situación y afirmó que es imposible que un estudiante se pueda concentrar en los estudios sabiendo que salen del aula y están siendo perseguidos en el pasillo o en el baño para ser golpeados. Como consecuencia de esta situación, su hija tiene miedo de volver al colegio y no quiere asistir más. “Parece que estamos esperando que un chico termine herido o muerto y no me parece que eso esté bien”, advirtió.

Cómo actuó la escuela ante el caso

El padre cuestionó duramente la actuación de las autoridades de la Institución, ya que cuando fue en busca de ayuda, le dijeron que solo podrían suspender a las estudiantes por tres días, debido a que tienen derecho a estudiar. Esta respuesta no conformó al denunciante porque no considera que es una solución al problema.

Cabe destacar que los estudiantes tienen derecho a estudiar en un ambiente seguro y libre de hostigamiento, y las autoridades educativas deben tomar medidas contundentes para erradicar este tipo de comportamientos. En este caso, se espera que se tomen las medidas necesarias para proteger a los estudiantes y evitar que situaciones como esta vuelvan a suceder en el futuro.