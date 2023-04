Armani discutió fuertemente con el árbitro y se filtró en el audio del VAR: “Él me viene a buscar”

En la noche de ayer, River se enfrentó ante The Strongest, lo cierto es que el debut fue bastante accidentado y frustrado. Además se escuchó un fuerte discusión entre Armani y el árbitro, el audio se filtró desde el VAR y el momento no pasó desapercibido.

Todo comenzó cuando Jésus Valenzuela, sancionó un polémico penal para el local que mereció el chequeo VAR, en los audios publicados por la CONMEBOL, se filtró la fuerte discusión que tuvo con el arquero de River.

En el material publicado, la voz oficial de la CONMEBOL describe la jugada de la siguiente manera: “En el minuto 21, el portero de azul, Franco Armani, al ir a disputar el balón al atacante de amarillo y negro, Enrique Triverio, en el Área penal, lo contacta con la pierna y el delantero cae, el árbitro interpreta esta acción como imprudente, sancionando tiro penal. El VAR, luego de utilizar distintos ángulos, velocidades y consideraciones, concluye en la misma interpretación que el árbitro respecto al contacto y confirma la decisión original, tiro penal sin tarjeta”.

Finalmente la fuerte discusión entre Franco Armani y el árbitro Jesús Valenzuela, en The Strongest vs River se filtró en medio de los audios del VAR, allí mismo se escucha que el árbitro le pide a Armani que no discuta.

“¿Por qué lo toqué, a ver? ¿Qué penal cobrás?”, repetía el arquero de River, mientras Valenzuela intentaba calmarlo diciéndole que estaban revisando. A su vez, volvió a insistirse para que se tranquilice ya que sino iba a tener que amonestarlo.

“¡Pero si me quedo así y él me viene a buscar!”, sostenía Armani mientras el árbitro le pedía que se reubique.

Comparte esto: Twitter

Facebook