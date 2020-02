La batería “Verde y Blanco” obtuvo el pentacampeonato

24 febrero, 2020 37

Son los mismos chicos. El grupo de trabajo está consolidado con “Chiquito” Barrios y su grupo de directores.

La Auténtica consiguió su cuarto título al hilo con la consagración de ayer, pero la realidad es que es el mismo grupo que viene trabajando de Itá Pucú, le arrebataron el nombre pero ellos siguieron y siguieron ganando.

La “Batería Nota 10” sale año tras año a ganar. Se prepara para eso y te lo hacen saber sus mismos integrantes. Este año fueron de menor a mayor, noche a noche y el jurado volvió a destacar el trabajo realizado.

No competía el atuendo, pero el esfuerzo y la dedicación llevaron a qué la Batería salga con un traje que a comparación de otros años quizás no sea el mejor, pero se brindaron para no salir a tocar con remeras y darle de esa manera un plus. Es una pena mirar al otro lado y encontrarse con una comparsa de 30 años que no pudo presentar una escuela de Samba con atuendo.

Tendrán que seguir mejorando para lograr estar a la altura de otros años, no fue el mejor pero le alcanzó a este grupo de chicos para conseguir el penta campeonato y estirar su paternidad contra Purajhei Porá.