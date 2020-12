Beccacece dejará de ser director técnico de Racing

26 diciembre, 2020 19

En una conferencia de prensa virtual, el entrenador Sebastián Beccacese anunció que dejará de ser director técnico de Racing Club de Avellaneda al terminar de dirigir los tres próximos partidos que le quedan a por la Copa Diego Armando Maradona. “Me voy con quien me trajo”, afirmó Beccacece al confesar que la partida de Diego Milito como secretario técnico del club hizo que los plazos se adelantaran.

La conferencia fue anunciada ayer a través de las redes sociales del club y desde entonces los rumores sobre la partida de Beccacece comenzaron a surgir, más teniendo en cuenta la derrota y eliminación contra Boca Juniors el pasado miércoles. ”Tengo el deseo de continuar en este espacio tan cómodo, pero como todos saben Diego (Milito) nos anunció que se va y voy a seguir ese mismo camino”, declaró el entrenador.

Pese a que los últimos partidos no fueron buenos para Racing, Beccacece tuvo sus logros con el equipo: los clasificó a la Copa Libertadores 2021, venció al actual campeón (Flamengo) en octavos y ganó el inolvidable clásico contra Independiente, con solo nueve jugadores en cancha. Los partidos en la Copa Maradona (6 de 8 perdidos) colaboraron para que la situación de Racing se vea cada vez más complicada y la derrota ante Boca tras haber ganado 1-0 en el Cilindro terminaron de cerrar su etapa.

“Me voy con una sensación incompleta. Ya estábamos pensando en seis meses más. Yo vivo todo a flor de piel. Racing es familia, pasión… No tengo dudas de que voy a mantener el vínculo con este plantel. Me gustaría haber tenido un título, pero me toca llevarme otro tipo de medallas. No son valoradas por la sociedad, pero para nosotros son importantes”, cerró el entrenador.