El Diego Maradona auténtico que iba a pescar a Esquina en Corrientes

26 noviembre, 2020 178

鈥淰ino 4 o 5 veces despu茅s de salir campe贸n del mundo en M茅xico. 脡l no quer铆a nada especial鈥 solo estar tranquilo. Cuando llegaba me dec铆a: 鈥楾ata, llevame donde no nos encuentre nadie鈥欌 y lo llevaba. Ah铆 era feliz鈥, cont贸 Jos茅 Tata Gutierrez, gu铆a esqu铆nense de 80 a帽os.

Rememorando sus vivencias con el Diez, cont贸: 鈥渕uchas veces vino con Claudia, que era su novia. Y su suegro, a quien tambi茅n le gustaba la pesca鈥.

鈥淓n una de las pescas estaban haciendo un documental de su vida, y obviamente que lo acompa帽aron. Ah铆 se ve al Diego m谩s feliz鈥 le gustaba todo lo sencillo鈥, agreg贸.

Respecto a la relaci贸n de Diego con su padre, record贸: 鈥淒on Diego lo mimaba, y 茅l mimaba a su viejo. Don Diego era feliz sabiendo que su hijo amaba Esquina鈥.

鈥淣unca dej贸 de hacer f煤tbol. Uno de sus pedidos era que donde 铆bamos haya un lugar para jugar a la pelota. Y eso lo hac铆a: se levantaba y agarraba la pelota鈥, subray贸.

鈥淢e queda ese recuerdo de Maradona. Jam谩s lo vamos a olvidar en Esquina鈥, agreg贸