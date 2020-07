El aeroclub de Curuzú Cuatiá buscará retomar sus actividades sumando dos nuevas aeronaves

23 julio, 2020 24

El aeroclub de Curuzú Cuatiá, junto con su par de Caseros, trabajarán para beneficiar a toda la región, con vuelos privados, turísticos o sanitarios, y proyectan reactivar la escuela de pilotos. Planean además sumar a los aeródromos de tres localidades.

La comisión directiva encargada de administrar el aeroclub de Curuzú Cuatiá viene realizando diversos encuentros con el fin de retomar las actividades del lugar. En este marco, recibirán dos nuevas aeronaves provenientes de Monte Caseros, con cuyo aeródromo vienen trabajando en conjunto. Desde la entidad proyectan reactivar los vuelos turísticos y privados, además poner en funcionamiento una escuela de pilotos. Cabe destacar que la pista de aterrizaje de Curuzú se encuentra en condiciones y con todas las habilitaciones pertinentes para operar. Este no es el caso de Monte Caseros, cuya pista no está habilitada. Asimismo, indicaron que buscarán sumar a las entidades de Esquina, Goya, Paso de los Libres y Mercedes para poder beneficiar a toda la región.

“Nosotros tenemos el club en perfectas condiciones, la pista está habilitada, ya que nuestro objetivo es que esté a disposición y al servicio de la comunidad, ya sea para vuelos sanitarios como privados”, expresó Roberto Fernández, presidente del Aeroclub de Curuzú Cuatiá, en declaraciones a FM Horizonte y reproducidas por el portal El Diario de Curuzú. En este sentido agregó que “hoy Monte Caseros no está habilitado y tiene dos aviones que van a traer para acá y así en forma conjunta poder trabajar”.

“Ellos tienen dos aeronaves en perfectas condiciones, y necesitan volar y (acumular) horas de vuelos”.

Fernández explicó que uno de los objetivos principales es sumar una opción más al turismo interno, con vuelos de “bautismo”, sobre las ciudades o para poder observar desde el aire los Esteros del Iberá. “Todas estas actividades permitirán recaudar fondos para el mantenimiento del lugar, por ejemplo el combustible, ya que la aeronafta tiene un valor importante”, sostuvo y agregó que “vamos a tener una nueva reunión para ir avanzando”, ya que “vamos a ir a Monte Caseros para llevar el mecánico de aviación y que constate el estado de las aeronaves”.

Por otra parte también hizo referencia a la parte sanitaria, indicando que “es más que importante, más en estos tiempos de pandemia; Corrientes tiene dos aviones que están preparados para cualquier evacuación de enfermos”, y la pista de Curuzú “está habilitada” para estos fines.