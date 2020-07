¿Qué pasará con Quintero?

En el entorno de JFQ insisten en que llegará una oferta cercana a los 10 millones de dólares limpios por él. ¿Qué debe hacer River si sucede? Hay debate en puerta…

La pandemia por el Covid-19 iba a generar este tipo de situaciones, indefectiblemente. En River, de hecho, todavía no sucedió, pero se anuncia con bombos y platillos que así será más temprano que tarde: el dilema de priorizar las finanzas o el proyecto deportivo. No siempre es una cosa u otra, pero la crisis económica aprieta como nunca en el mundo, en el país, en los clubes de fútbol y en River particularmente, y eso lleva a que cada vez cueste más retener a los futbolistas de jerarquía. Juan Fernando Quintero​ es, sin dudas, uno de ellos

Al supuesto interés de un equipo qatarí por Juanfer, ahora se suma el de otro de Emiratos Árabes, el Sharjah FC, un club que no cuenta hoy con ninguna figura de relieve internacional. A River, claro, no llegó ninguna propuesta formal y por eso los dirigentes no se anticipan a la jugada sino que más bien se enfocan en los casos de otros futbolistas que presumen más solicitados por los mercados internacionales, como Gonzalo Montiel o Lucas Martínez Quarta. Pero desde el entorno del enganche colombiano hicieron trascender que en los próximos días el avance de los clubes árabes podría materializarse en un ofrecimiento real que podría rondar los 10 millones de dólares limpios, libres de impuestos, para la Tesorería del club. Una cifra que en este contexto suena muy difícil de rechazar para River o para cualquier club que la tenga por delante. Incluso cuando la cláusula de rescisión con la que la CD blindó a una de sus figuras asciende a 30 millones de la divisa americana..