La Feria Digital del Libro se mete en su etapa final con muchas cosas por descubrir

4 julio, 2020 25

La Feria Digital del Libro de Mercedes, la primera del país, llega a su tramo final, este viernes se desarrolló la decimocuarta jornada, repitiendo una vez más la variedad de propuestas para los seguidores en las redes sociales y televidentes.

El puntapié del día viernes lo dio la Biblioteca Nacional a través del Taller Virtual “Tejiendo Lectura”, coordinado por la Directora Flavia Elguero y con la participación on line de docentes, la presentación estuvo a cargo de la Concejal Adriana Vidal Domínguez.

“La biblioteca nacional se enriquece con ustedes, es un honor hacerlo junto al Concejo Deliberante, vamos a seguir tejiendo redes y ojalá la gente pueda disfrutarlo y seguir la actividad”, dijo Elguero.

Dando continuidad a la feria, se realizó un panel sobre “Feminismo y Exclusión” que tuvo como Moderadora a Cecilia De Vecchi. “Es importante que los políticos pensemos en feminismo, estoy contento porque estoy criando una hija de tres años que se llama Felicitas y quiero que crezca con el chip, esto que empezó a germinar que ella lo naturalice. Hace diez años cuando empecé en política hablar de paridad y feminismo era imposible, solo se hablaba del cupo”, expresó el Dr. Pablo Romero, quien le dio la bienvenida a las integrantes del panel.

También pasaron en esta jornada los escritores locales Tito López y Juanchi Vallejo quienes brindaron una charla titulada “Proceso narrativo y poético – Dilema del Escritor” y la escritora cordobesa Viviana Rivero quien presentó su libro “El Alma de las Flores”.

Por otra parte, la legisladora por la ciudad de Buenos Aires, Ofelia Fernández, encabezo un conversatorio on line sobre “mujeres, jóvenes y política”, del que formaron parte mujeres de diversos sectores y referentes del Colectivo Feminista de Mercedes.

La muestra conto con la presencia en vivo de un icono de la música regional y escritora, la Señora Nélida Arzuaga de Vallejos, quien demostró en una charla en nuestro living su inmenso caudal de literatura y música, pero más que nada de recuerdos y experiencias, “agradezco al presidente del concejo deliberante por la invitación que me hizo, esto es inédito. Pablito viene haciendo un trabajo maravilloso junto a toda la gente joven y es un ejemplo para el país y el mundo”, expreso Nélida al concluir su exposición.

El cierre musical en vivo en el Salón Pedro Ferre fue primero a puro rock con “Reversión”, una de las bandas más taquilleras de la zona, y luego con música tropical de la mano de Antonio Ovelar y Los Miller que llegaron desde Mariano I. Loza.