Fabro le respondió a Tevez: “Nosotros no podemos estar sin cobrar un mes”

11 abril, 2020 36

El jugador de Boca Unidos afirmó que la realidad económica de los futbolistas del ascenso es vivir el día a día. “Es muy difícil, salvo que tengas otro trabajo”, dijo el volante. En el club, “no estamos mal”, sentenció.

Las declaraciones de Carlos Tevez respecto a la cuestión salarial de los jugadores del fútbol argentino generaron diferentes posiciones, principalmente con sus colegas del ascenso. “Los jugadores podemos estar seis meses o, en algunos casos, hasta un año sin cobrar”, señaló el capitán de Boca Juniors, último campeón de la Superliga, que además pidió un gesto solidario, reducción de haberes, de sus pares y rápidamente encontró respuestas dentro del ambiente futbolístico.

Así, por ejemplo, el experimentado volante Néstor Ortigoza, hoy en Estudiantes de Río Cuarto señaló que “él no se puede meter en el bolsillo de sus colegas”.

“Lo que dijo Tevez lo tomé por los jugadores de su categoría, los que están en Boca y River, no para los que están en el ascenso, los que ganan menos”, apuntó Mauro Bogado, jugador de Huracán.

También opinó al respecto, Martín Fabro, jugador de Boca Unidos. “Entiendo que hizo referencia a los jugadores de Primera División, desde la Primera Nacional para abajo la situación es distinta. En el ascenso no podemos estar un mes sin cobrar”.