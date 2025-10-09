El Nobel de Literatura 2025 fue otorgado al autor húngaro László Krasznahorkai

El escritor húngaro László Krasznahorkai fue galardonado este jueves con el Premio Nobel de Literatura 2025, anunció la Academia Sueca, reconociendo su “obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

El anuncio se realizó a las 13 horas, hora de Estocolmo, marcando la entrega número 117 del galardón literario más prestigioso del mundo, que ahora cuenta con un total de 121 laureados desde su creación.

Krasznahorkai figuraba entre los principales favoritos en las casas de apuestas previo al anuncio. Betsson lo ubicaba en segundo lugar con una cuota de 7.00, solo detrás del australiano Gerald Murnane, quien encabezaba las preferencias con 6.00.

El premio de literatura fue el cuarto en anunciarse esta semana, tras los Nobel de Medicina, Física y Química. El Premio Nobel de la Paz se dará a conocer el viernes, mientras que el Memorial en Ciencias Económicas se anunciará el lunes.

El año pasado, la autora surcoreana Han Kang recibió el galardón por su obra que “confronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana”, según el comité. Kang se convirtió en la primera escritora surcoreana en obtener este reconocimiento.

Los ganadores más recientes incluyen al dramaturgo noruego Jon Fosse en 2023, por sus innovadoras obras de teatro y prosa; la escritora francesa Annie Ernaux en 2022, por su valentía al descubrir las raíces de la memoria personal; el novelista tanzano-británico Abdulrazak Gurnah en 2021, por su penetración en los efectos del colonialismo; y la poeta estadounidense Louise Glück en 2020.

El premio conlleva 11 millones de coronas suecas (cerca de 1.2 millones de dólares), además de una medalla de oro de 18 quilates y un diploma. La ceremonia tradicional de entrega se llevará a cabo el 10 de diciembre en Estocolmo, en el aniversario de la muerte de Alfred Nobel en 1896, el industrial sueco e inventor de la dinamita que fundó estos premios.

Krasznahorkai se suma así a una ilustre lista de laureados que incluye a Ernest Hemingway, Toni Morrison y Kazuo Ishiguro.

