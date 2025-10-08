Policiales

Otro bestial enfrentamiento «cuerpo a cuerpo» entre pandillas en Corrientes

Un nuevo incidente entre dos bandas antagónicas ocurrió antenoche en zona de La Olla, uno de los lugares más conflictivos de la ciudad. En las imágenes se observa claramente cómo los protagonistas del cruce se enfrentaron "cuerpo a cuerpo" y con cualquier elemento que tenían a su alrededor. El hecho es uno más de los muchos enfrentamientos entre bandas en distintos lugares de la ciudad

Para la Policía ya no es novedad, y para la mayoría de los vecinos «de bien» es algo habitual que ya no puede evitarse: dos bandas antagónicas (en su mayoría muy jóvenes) se enfrentaron «cuerpo a cuerpo» en una calle del barrio Serantes (La Olla).

En ésta oportunidad llama la atención la violencia extrema que se observa ya que las peleas son directas, y con cualquier elemento que tienen alrededor.

En algún momento de la filmación hasta se escuchan disparos.

Estas peleas lamentablemente son casi habituales en algunos sectores de la ciudad (como en La Olla) donde las «bandas» se desafían por las redes  y protagonizan cruces que en cualquier momento podrían llevarse una vida.

 

 

Videos: Gentileza Todo Policialess (Ig)

