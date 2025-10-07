Gauto sobre la inauguración de la Cruz Gil: “Representa una bendición para todos”

Al expresarse, la intendenta de Mercedes Juana Gauto dijo que “estamos en presencia de un día de emoción para nuestra comunidad”, en este lugar de “fe profunda para los promeseros del Gaucho Gil”.

La jefa comunal afirmó luego que “siento orgullo de poder ser parte de esta inauguración en el final de un mandato” y agradeció de manera especial al gobernador Valdés y demás organismos de la provincia que trabajaron a destajo para que la obra tenga un final feliz, lo que “representa una bendición para todos nosotros”.

Culminando, la intendenta puso de manifiesto que el templo de la fe viene a otorgar a partir de ahora un espacio renovado de oración para “todos los peregrinos que nos visitan”.