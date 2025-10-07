Valdés inauguró el Jardín de Infantes N° 9 en Mercedes, fortaleciendo la enseñanza inicial

Con el objetivo de fortalecer el nivel inicial y la educación pública y gratuita, el gobernador Gustavo Valdés inauguró este martes en la ciudad de Mercedes, el nuevo edificio del Jardín de Infantes N° 9, ubicado en el barrio Itatí. En la oportunidad, el mandatario destacó el “esfuerzo sostenido del estado provincial” con este tipo de inversiones y señaló que “no hay posibilidades de que ningún niño tenga futuro si no recibe un estímulo adecuado al principio”.

El flamante espacio cuenta con 3 salones, cocina, dirección, salón de usos múltiples y galería, y a fin de apuntalar sus actividades, el Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Educación hizo entrega de la totalidad del mobiliario escolar específico del nivel inicial, consistente en: una heladera de dos puertas, una cocina con horno, un termotanque, muebles de oficina, bandera de ceremonia, una partida de útiles escolares, juegos didácticos, una computadora con impresora para tareas administrativas.

Además, para darle continuidad al programa Mitãi Digital, se entregaron las respectivas tabis, que son tablets adaptadas con aplicaciones para que los niños del Jardín aprendan jugando.

Gobernador Valdés

“Estamos inaugurando el jardín número 87 y la escuela número 170 construida en este tiempo”, indicó Valdés al iniciar su discurso, destacando que estos logros son el resultado de “una estrategia direccionada hacia el conocimiento” y de “un esfuerzo sostenido del Estado provincial”.

El mandatario hizo hincapié en la importancia del nivel inicial como etapa fundamental del desarrollo infantil: “No hay posibilidades de que ningún niño tenga futuro si no recibe un estímulo adecuado al principio. Es cuando comenzamos a tomar contacto con los chicos y el Estado empieza a mirar e involucrarse con amor, esfuerzo y compromiso”, expresó.

Asimismo, Valdés resaltó la magnitud de la inversión educativa en Corrientes, al señalar que “casi el 60% de lo que invertimos en salarios está destinado a la educación”. En esa línea, adelantó la necesidad de “informatizar toda la educación primaria”, con una estrategia de modernización.

“Tenemos que avanzar mucho en el cambio de la estrategia educativa, incorporar nuevos estímulos y seguir invirtiendo en educación. En estos momentos donde se pone en tela de juicio, nosotros no tenemos otra oportunidad que apostar a la educación pública y gratuita”, enfatizó.

Finalmente, el gobernador agradeció a docentes y directivos por su dedicación y compromiso diario: “Lo que hacemos desde el Estado es importante, pero lo fundamental lo hacen ustedes, brindando amor y estímulo a los chicos que hoy vemos felices”, concluyó.

Un sueño hecho realidad

La directora del J.I.N N° 9, María Guadalupe Pérez González dio la bienvenida a los presentes y agradeció al gobernador Gustavo Valdés y a la ministra de Educación, Práxedes López, por el apoyo y el acompañamiento hacia la comunidad educativa en “este día tan especial en el que estamos haciendo realidad el sueño del edificio propio para nuestros niños”.

Asimismo, como mensaje dijo con énfasis que la “educación es el arma más poderosa para cambiar al mundo”.

La importancia de promover la educación inicial

En tanto, la presidenta del Consejo General de Educación, Silvina Rollet, mostró su beneplácito por “compartir este día tan importante para la educación inicial” y puntualizó que la misma “sienta las bases de los aprendizajes futuros y el desarrollo social y emocional de los niños”.

Tras destacar el compromiso de los docentes en la tarea de “educar y formar a los niños”, Rollet valoró la inauguración del moderno edificio, “adaptado para promover una educación integral” y agradeció a todos quienes hicieron posible la concreción de la obra.