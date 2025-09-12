Escuela N° 83 celebra 131 Años con Reinauguración de biblioteca y eventos especiales

La Escuela N° 83 se prepara para conmemorar su 131° aniversario el próximo 17 de septiembre. Los festejos incluirán la esperada reinauguración de su biblioteca escolar, un espacio fundamental para el desarrollo educativo de sus estudiantes.

En el marco de estas celebraciones, la institución educativa tiene previsto invitar a exalumnos a compartir este hito tan importante en la historia de la escuela.

Para dar inicio a los festejos y fomentar la unión familiar, este fin de semana se llevará a cabo un bingo familiar en las instalaciones de la escuela. ¡Una excelente oportunidad para reencontrarse y disfrutar en comunidad!