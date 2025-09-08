Policiales

Tras persecución, secuestran un auto con patente adulterada

Desde la Policía de Corrientes informaron que fue alrededor de las 3:45 de este lunes cuando fueron alertados sobre un grupo de personas. Los ocupantes de un vehiculo se hallaban con capuchas y en una actitud sospechosa sobre avenida 3 de Abril y calle San Luis, de la ciudad de Corrientes.

Al notar la presencia de los uniformados estas personas se subieron a un automóvil Volkswagen Fox color gris, dominio LJI 381y se dieron a la fuga.

Momentos después la Policía encontró el rodado abandonado en la intersección de Calle Facundo Quiroga y Gaboto, del barrio Patono.

Los ocupantes del automóvil lograron escaparse por los paseíllos y pastizales que hay en la zona sur de esta Capital.

Dentro del vehículo los funcionarios hallaron documentación, guantes, pasa montañas y teléfonos celulares.

Al secuestrar el rodado y trasladar todos los elementos a la Comisaría 12 del barrio Juan de Vera, constataron que las patentes habían sido adulteradas. Ambas patentes tenían pegadas una lámina impresa con el dominio LJI 381.

