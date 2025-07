Rescatan auto hundido en el río Uruguay tras varios días bajo el agua

Tras dias de estar sumergido se concretó el retiro del automóvil Volkswagen que el pasado viernes 27 de junio se hundió en aguas del río Uruguay, en la ciudad de Monte Caseros.

Tras varios días de permanecer sumergido, finalmente se logró su extracción gracias a un operativo en el que colaboró personal de Prefectura Naval Argentina.

El auto fue remolcado por una camioneta particular que logró arrastrarlo fuera del agua, ante la mirada de vecinos que se acercaron al lugar. Si bien no se brindaron detalles oficiales sobre cómo se produjo el incidente, se confirmó que no hubo heridos ni víctimas fatales.

El hecho había generado gran expectativa en la comunidad y hoy, tras varios días, se logró recuperar el vehículo. (FOTOS MONTECASEROSONLINE)