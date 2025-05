Patricia Bullrich y la extensa lista de 15.000 hinchas que no podrán presenciar al Mundial de Clubes

En presencia de Manuel Adorni y Karina Milei, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, entregó a la encargada de negocios de la embajada de los Estados Unidos, Abigail Dressel, una extensa lista de 15.000 hinchas argentinos que no podrán ingresar a los partidos del Mundial de Clubes 2025, que se llevará a cabo en junio próximo, dado que tienen aplicado actualmente el derecho de admisión en el país.

«Para nosotros esto es sumamente importante, porque ningún violento, nadie que en las canchas argentinas haya cometido un delito o haya extorsionado va a poder entrar a este Mundial de fútbol que se juega en Estados Unidos», declaró.

«Como verán, acá tenemos 15.000 personas que son las que van a estar en estas listas y no van a poder entrar en los estadios del Mundial de Clubes que se juega en los Estados Unidos, ahora en el mes de junio», señaló la funcionaria libertaria.

Y sumó: Con esto nosotros le brindamos a Estados Unidos la seguridad de que los argentinos violentos no van a poder ingresar a la cancha en el Mundial de Clubes, lo que representa un paso adelante para la tranquilidad y la cooperación internacional».

El fixture del Mundial de Clubes 2025: fecha, hora y sede de los partidos

La FIFA dio a conocer el fixture oficial del nuevo Mundial de Clubes 2025, el primero en formato extendido con 32 equipos, que se disputará entre el 15 de junio y el 13 de julio en distintas ciudades de Estados Unidos. Además, se definieron los estadios principales del torneo y las fechas clave para la compra de entradas.

El puntapié inicial estará a cargo de Lionel Messi y su equipo, Inter Miami, que como representante del país anfitrión jugará el partido inaugural ante Al Ahly FC de Egipto. El encuentro se disputará el sábado 14 de junio a las 21:00 (hora local) en el Hard Rock Stadium de Miami, con capacidad para 65.500 espectadores.

Por otra parte, el MetLife Stadium de Nueva York (Nueva Jersey), uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol estadounidense, será la sede de la gran final del certamen el domingo 13 de julio. También albergará las dos semifinales y uno de los cuartos de final.

En total, serán 32 los clubes participantes de esta edición histórica, que ya conocen el cronograma completo de sus partidos, con fechas, horarios y sedes. La venta de entradas para los 48 partidos de la fase de grupos comenzará el jueves 19 de diciembre de 2024 a las 10:00 (hora local), exclusivamente a través del sitio oficial FIFA.com/tickets, donde los fanáticos ya pueden registrarse para acceder a la preventa.

El fixture del Mundial de Clubes 2025: fecha, hora y sede para fase de grupos

Grupo A

Al Ahly vs. Inter Miami | Fecha: 14 junio | Hora: 22:00 (ARG) | Sede: Hard Rock Stadium, Miami

Palmeiras vs. Porto | Fecha: 15 junio | Hora: 20:00 (ARG) | Sede: MetLife Stadium, Nueva Jersey

Palmeiras vs. Al Ahly | Fecha: 19 junio | Hora: 14:00 (ARG)| Sede: MetLife Stadium, Nueva Jersey

Inter Miami vs. Porto | Fecha: 19 junio | Hora: 17:00 (ARG)| Sede: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Inter Miami vs. Palmeiras | Fecha: 23 junio | Hora: 23:00 (ARG)| Sede: Hard Rock Stadium, Miami

Porto vs. Al Ahly | Fecha: 23 junio | Hora: 23:00 (ARG)| Sede: MetLife Stadium, Nueva Jersey

Grupo B

PSG vs. Atlético Madrid | Fecha: 15 junio | Hora: 17:00 (ARG)| Sede: Rose Bowl Stadium, Los Ángeles

Botafogo vs. Seattle Sounders | Fecha: 15 – 16 junio | Hora: 00:00 (ARG)| Sede: Lumen Field, Seattle

PSG vs. Botafogo | Fecha: 19 junio | Hora: 23:00 (ARG)| Sede: Rose Bowl Stadium, Los Ángeles

Seattle Sounders vs. Atlético Madrid | Fecha: 19 junio | Hora: 20:00 (ARG)| Sede: Lumen Field, Seattle

Atlético Madrid vs. Botafogo | Fecha: 23 junio | Hora: 17:00 (ARG)| Sede: Rose Bowl Stadium, Los Ángeles

Seattle Sounders vs. PSG | Fecha: 23 junio | Hora: 17:00 (ARG)| Sede: Lumen Field, Seattle

Grupo C

Bayern Munich vs. Auckland City | Fecha: 15 junio | Hora: 14:00 (ARG)| Sede: TQL Stadium, Cincinnati

Boca vs. Benfica | Fecha: 16 junio | Hora: 20:00 (ARG)| Sede: Hard Rock Stadium, Miami

Bayern Munich vs. Boca | Fecha: 20 junio | Hora: 23:00 (ARG)| Sede: Hard Rock Stadium, Miami

Benfica vs. Auckland City | Fecha: 20 junio | Hora: 14:00 (ARG)| Sede: Inter&Co Stadium, Orlando

Benfica vs. Bayern Munich | Fecha: 24 junio | Hora: 17:00 (ARG)| Sede: Bank of America Stadium, Charlotte

Auckland City vs. Boca | Fecha: 24 junio | Hora: 14:00 (ARG)| Sede: Geodis Park, Nashville

Grupo D

Flamengo vs. Esperance| Fecha: 16 junio | Hora: 23:00 (ARG)| Sede: Lincoln Financial Field, Filadelfia

Chelsea vs. León | Fecha: 16 junio | Hora: 17:00 (ARG)| Sede: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Flamengo vs. Chelsea | Fecha: 20 junio | Hora: Hora: 16:00 (ARG)| Sede: Lincoln Financial Field, Filadelfia

León vs. Esperance | Fecha: 20 junio | Hora: 20:00 (ARG)| Sede: Geodis Park, Nashville

León vs. Flamengo | Fecha: 24 junio | Hora: 23:00 (ARG)| Sede: Camping World Stadium, Orlando

Esperance vs. Chelsea | Fecha: 24 junio | Hora: 23:00 (ARG)| Sede: Lincoln Financial Field, Filadelfia

Grupo E

River vs. Urawa Red Diamons | Fecha: 17 junio | Hora: 17:00 (ARG)| Sede: Lumen Field, Seattle

Monterrey vs. Inter de Milán | Fecha: 17 junio | Hora: 23:00 (ARG)| Sede: Rose Bowl Stadium, Los Ángeles

River vs. Monterrey | Fecha: 21 junio | Hora: 23:00 (ARG)| Sede: Rose Bowl Stadium, Los Ángeles

Inter de Milán vs. Urawa Red Diamons | Fecha: 21 junio | Hora: 17:00 (ARG)| Sede: Lumen Field, Seattle

Inter de Milán vs. River | Fecha: 25 junio | Hora: 23:00 (ARG) | Sede: Lumen Field, Seattle

Urawa Red Diamons vs. Monterrey | Fecha: 25 junio | Hora: 23:00 (ARG)| Sede: Rose Bowl Stadium, Los Ángeles

Grupo F

Fluminense vs. Borussia Dortmund | Fecha: 17 junio | Hora: 15:00 (ARG)| Sede: MetLife Stadium, Nueva Jersey

Ulsan vs. Mamelodi Sundowns | Fecha: 17 junio | Hora: 21:00 (ARG)| Sede: Inter&Co Stadium, Orlando

Fluminense vs. Ulsan | Fecha: 21 junio | Hora: 21:00 (ARG)| Sede: MetLife Stadium, Nueva Jersey

Mamelodi Sundowns vs. Borussia Dortmund | Fecha: 21 junio | Hora: 15:00 (ARG)| Sede: TQL Stadium, Cincinnati

Mamelodi Sundowns vs. Fluminense | Fecha: 25 junio | Hora: 18:00 (ARG)| Sede: Hard Rock Stadium, Miami

Borussia Dortmund vs. Ulsan | Fecha: 25 junio | Hora: Hora: 18:00 (ARG)| Sede: TQL Stadium, Cincinnati

Grupo G

Manchester City vs. Wydad Casablanca | Fecha: 18 junio | Hora: 15:00 (ARG)| Sede: Lincoln Financial Field, Filadelfia

Al Ain vs. Juventus | Fecha: 18-19 junio | Hora: 00:00 (ARG)| Sede: Audi Field, Washington D.C.

Manchester City vs. Al Ain | Fecha: 21-22 junio | Hora: 00:00 (ARG)| Sede: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Juventus vs. Wydad Casablanca | Fecha: 22 junio | Hora: 15:00 (ARG)| Sede: Lincoln Financial Field, Filadelfia

Juventus vs. Manchester City | Fecha: 26 junio | Hora: 18:00 (ARG)| Sede: Camping World Stadium, Orlando

Wydad Casablanca vs. Al Ain | Fecha: 26 junio | Hora: 18:00 (ARG)| Sede: Audi Field, Washington D.C.

Grupo H

Real Madrid vs. Al Hilal | Fecha: 18 junio | Hora: 18:00 (ARG)| Sede: TQL Stadium, Cincinnati

Pachuca vs. Salzburgo | Fecha: 18 junio | Hora: 21:00 (ARG)| Sede: Hard Rock Stadium, Miami

Real Madrid vs. Pachuca | Fecha: 22 junio | Hora: 18:00 (ARG)| Sede: Bank of America Stadium, Charlotte

Salzburgo vs. Al Hilal | Fecha: 22 junio | Hora: 21:00 (ARG)| Sede: Audi Field, Washington D.C.

Salzburgo vs. Real Madrid | Fecha: 26-27 junio | Hora: 00:00 (ARG)| Sede: Lincoln Financial Field, Filadelfia

Al Hilal vs. Pachuca | Fecha: 26-27 junio | Hora: 00:00 (ARG)| Sede: Geodis Park, Nashville