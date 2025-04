«Tuvo un accidente y lo enterraron en el monte»: se filtró un polémico audio de la abuela de Loan

A casi 10 meses de la desaparición de Loan Danilo Peña, se conoció un audio inédito de su abuela Catalina en el cual ella habla sobre lo que habría sucedido aquel fatídico 13 de julio luego de que brindara un almuerzo en su casa y desapareciera su nieto.

Fue el periodista Ale Pueblas quien desde una transmisión de YouTube compartió las declaraciones nunca antes escuchadas de la abuela paterna del nene. Si bien no se sabe a quién están dirigidas estas palabras, lo cierto es que son fuertes y polémicas.

«Se me perdió el celular y estuve sentada en ese sillón donde me encontraste mirando mis pollos así. Pasaron dos pollos porque quedaron dos nomás… Dije: «Buenos San Antonio, haceme devolver el teléfono que yo sabía que cayó en el remis y el otro me decía que no. No saqué el teléfono ahí porque era chiquitito y no es para sacar fotos», se escucha en los primeros segundos de la grabación de audio que compartió Pueblas.

En esta línea, Catalina siguió diciendo: «La que sacó fue Macarena y la madre. La madre sacó de frente y me dijo: «te vamos a sacar con tu parienta». Nos sacó a los cuatro porque el José estaba muy del lado del carro, pero la criatura no sé si salió ahí».

«A la Victoria la llamé cuando se perdió la criatura. Yo le dije: «A ver si no le alcanzás por el camino». Todavía era temprano. Bueno, salieron a las corridas… Ese fue el tema: yo no sabía. Ese día él me trajo el número de teléfono en un papelito de la María», expresó Catalina sobre María Nogueras, la mamá de Loan.

En su relato, la mujer de 86 años continuó diciendo: «Yo llamé, pero no hablé. Marqué los números. Rezando a todos.. A San Pedro y San Antonio… ¿En qué no te cumplí? Todavía le dije a mi hija que no llame a Victoria. Justo estaba la comida y le llamó. Le dijo si quería venir a comer los pollos caseros y le dijo que traiga vino».

«Daiana dijo: «No está para acá Loan. Se perdió y se cayó al monte. Pero si estaba acá hubiese venido la criatura para este lado. No estaba más nadie que nosotros tres. Nos quedamos cuatro nomás: Yo, la Victoria, Carlos y José. Dice que estábamos todos en pedo y ahí está la botella. Tomamos sólo 3/4», relató Catalina Peña en esa grabación de voz que filtró el periodista de América.

Sobre su reacción tras la desaparición de Loan, la mujer contó: «Yo llamé a Buenos Aires a los videntes a la nuera de mi sobrina. Ella me dijo: «está ahí en esa tapera… Está en esa casa que se ve de la calle»».

«A Victoria la agarré del brazo y le dije: «¿Qué está pasando?». Ella me dijo: «Se perdió. Hay que ir a buscarlo antes de que sea muy tarde»», relató la mamá de José Peña, el padre de Loan.

En esta declaración, la abuela Catalina dijo: «Capáz había algún interesado en esa criatura. Me vieron tres personas y me dijo que le diga también que chocó y murió en el accidente y lo encerraron ahí en el monte. Si chochan lo tenemos que saber todos. No sabés la criatura muerta dónde está. Laudelina va a ir a declarar y va a decir que tuvo un accidente y lo enterraron en el monte».

En otro momento de esta grabación de audio, la mujer expresó: «Estaba lleno de policías, el intendente… Loan está lejos y si no aparece más, gracias va a ser que sea una persona a criarlo como hijo y que no sea por los órganos».