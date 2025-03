Julio Cáceres presentó su libro «Del silencio y los caminos»

El evento se llevó a cabo en la Biblioteca de la Legislatura provincial y se convirtió en un emotivo encuentro entre el artista y el público. Fiel a su estilo, Cáceres compartió anécdotas, relatos y, por supuesto, música, creando un ambiente cálido y cercano con los asistentes.

Según detalló el autor, este libro nació durante la pandemia y está compuesto por poesías que, en su primera parte, están dedicadas a su familia, amigos, vivencias y su tierra natal. En la segunda parte, el enfoque está puesto en los afectos y en aquellos seres queridos que ya no están, expresado a través de doce despedidas. Este trabajo fue editado por Moglia Ediciones.

Sobre el proceso de creación de la obra, Cáceres relató: «Cuando fue el tiempo de la pandemia, no podía salir de mi casa. Y como no había opción, me puse a revisar algunos archivos que tenía. Y empecé a encontrarme con cosas escritas a lo largo del camino. Pequeños versos, anotaciones, guías de versos, que yo iba anotando en servilletas, en facturas de hoteles. Lo guardaba en el bolsillo y no me había dado cuenta que Lidia me los iba juntando. Llegó un momento en que tenía un montón de cosas allí para revisar y para mirar. Y eso fue lo que hice durante la pandemia. Me encontré con que tenía la posibilidad de corregir muchas cosas y empezar a escribir. Y con eso que hice en el comienzo, dije yo, ¿por qué no un libro? Y empecé a escribir, a completar esas frases sueltas que tenía en esos pequeños papelitos. Y empezaron a salir los sonetos y fueron muchos. Llegó un momento en que me lo iban a publicar y tuve que decidir entre una cantidad. Entonces me dice Lidia, ‘¿por qué no publicar 70, que son los años que vas a cumplir?’ Y así fue».

El evento fue un momento de gratitud para el cantautor, quien expresó: «Fue hermoso, y aprovecho para agradecer al vicegobernador, Pedro Braillard Poccard, por haberme permitido este espacio. Bueno, toda la gente que ha trabajado en esto y la que ha concurrido me han llenado de alegría, así que muy feliz».

Sobre el significado del título de su obra, Cáceres explicó: «El nombre tiene que ver con las reflexiones que están insertadas en el libro. ‘El silencio y los caminos’, el silencio para mí es el lugar donde Dios te dice las verdades, y el camino es el lugar donde vive el músico popular. Así que entre silencio y camino se compone este libro».

Durante la presentación, también compartió anécdotas sobre personas importantes en su vida, como su esposa y su abuelo. Al respecto, expresó: «Bueno, yo creo que todos tenemos ese tipo de circunstancias en la vida, así que hablar de nuestro padre, hablar de nuestra familia, creo que es bueno. Yo lo único que pretendo es ser uno más de los que agradecen a Dios por vivir de esta manera».

Las despedidas que Cáceres relata en el libro están dedicadas a músicos que fallecieron en los últimos años, como Julián Zini, Ramona Galarza, Ricardo «Tito» Gómez, Papi Verón (músico del conjunto Verón-Palacios) y Polito Castillo. Además, hay un soneto especial para Juan Carlos Saravia, fundador de Los Chalchaleros, quien marcó su infancia con su música.

Julio Cáceres nació en Pedro R. Fernández, departamento de San Roque, Corrientes, el 5 de agosto de 1950. A los seis años, se trasladó a Mercedes, Corrientes. Casado con Lidia Pascua, juntos tienen cinco hijos, quienes junto a su esposa lo acompañaron en esta emotiva presentación de su libro.