Valdés inauguró el nuevo sistema lumínico en el Club Belgrano de Curuzú Cuatiá

El gobernador Gustavo Valdés, en la tarde de este martes, dejó inaugurado el sistema de iluminación del Club Belgrano de Curuzú Cuatiá. En la ocasión, celebró la inauguración de nuevas instalaciones lumínicas, destacando la importancia del riego y las luces en los campos para el desarrollo de “ligas competitivas” en Argentina, y mencionó a la Liga Correntina de Fútbol como “una de las más organizadas”. Además, enfatizó la necesidad de apoyo financiero a los clubes, que se obtiene de recursos del juego, para “fomentar un espíritu competitivo saludable”.

El gobernador Gustavo Valdés, llegó al Club Belgrano, ubicado por calle Monte Caseros entre Las Heras y Rafael Perazzo, junto al intendente de Curuzú Cuatiá, José Irigoyen, el presidente de dicha Institución deportiva, Diego Bernardoni, y el secretario de Deportes de la Provincia, Jorge Terrile.

Una vez presente todas las autoridades, alrededor de las 20, las luces de la cancha se encendieron, como forma simbólica de dejar inaugurado el nuevo sistema lumínico.

“Es un gusto poder estar hoy acá inaugurando”, indicó al iniciar su discurso en la inauguración de la iluminaría y a la vez le aseguró al presidente del Club el riego que consideró que “es costoso, pero hay que tener estadio, si no, no tenemos liga, y si no tenemos una buena liga, un buen estadio, no tenemos nivel competitivo”.

“Yo quiero decirle que la Liga Correntina de Fútbol es una de las ligas más fuertes de la Argentina, y de las mejores organizadas del país”, aseguró el Mandatario, y afirmó que “venimos trabajando con nuestros clubes porque tienen un contenido social”.

“Si bien la Liga y la AFA es profesional, nosotros permanentemente le damos una mano importante a los clubes”, declaró Valdés, y remarcó que hoy las luces están valiendo ochenta millones de pesos”, y por ello “es muy difícil pedirle a un club que junte ochenta millones de pesos con arroz con pollo, entonces nosotros volcamos los recursos en el juego”.

“Nosotros lo transformamos y estamos generando en las instituciones deportivas que puedan contener a los chicos, y generamos un ciclo productivo que es bueno”, indicó el Mandatario y añadió que “después tenemos que hacer en el club que es competencia. Porque tenemos que competir y tenemos que fomentar ese espíritu deportivo, y competitivo, que es sano”.

Apoyo al deporte local

Sobre el acontecimiento, el secretario de Deportes de la Provincia, Jorge Terrile, destacó que “este es un club, que, en Curuzú, hace historia todos los días, aportando a los chicos, con una dirigencia joven que no se cansan, y golpean todas las puertas necesarias”, y para finalizar llamó a “seguir trabajando juntos con el Gobierno”.

En la ocasión, el intendente de Curuzú Cuatiá, José Irigoyen, indicó que “en Curuzú el deporte es tan fuerte que hay mucha competencia, si hay un club que trabaja competitivamente es el Belgrano”, y agregó que “es importante el apoyo que se hace con la iluminación porque tras campeonato son demasiadas las personas que vienen los domingos”.

“Y este club en lo social es impresionante”, sostuvo el jefe Comunal y le dijo al Gobernador que “le agradezco enormemente por esto, porque lo usan muchos curuzucuateños”.

Por su parte, el presidente del Club Belgrano, Diego Bernardoni, agradeció por la inauguración de la iluminación y dijo que “los dirigentes de una institución dejamos huellas y momentos, de los clubes, Municipios, y de las Provincias”. Asimismo, le agradeció la presencia al Gobernador y le dijo “esto que hiciste nos va a dejar huellas a todos”.

Presencias

Estuvieron presentes junto al gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés; el intendente de Curuzú Cuatiá, José Irigoyen; los ministros del Poder Ejecutivo Provincial; el secretario de Deportes, Jorge Terrile; legisladores, concejales, secretarios y subsecretarios del Gobierno Provincial y Municipal, y demás autoridades.