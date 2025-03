El Gauchito del Carnaval podría llegar al Santuario de Mercedes

«Estoy contentísimo, contentísimo de todo lo que sucedió, de lo que está sucediendo. Todavía sigo disfrutando del impacto del personaje en el carnaval. Estoy feliz por mi comparsa que se llevó todos los premios. La verdad que no puedo pedir más nada, solamente decir graciasa todos, a la comparsa, a toda la gente que está atrás de mí», expresó quien recibió el premio a mejor traje de los carnavales correntinos.

«Yo estoy en la comparsa hace 28 años, yo acepté el diseño que me entregó la comparsa. Tengo que confesar que en esta oportunidad me dio como un poquitito de miedo, me hice un montón de preguntas, sobre todo relacionadas con la reacción del público. Jamás se me cruzó por la cabeza que tendría este impacto, este impacto que tuvo. La verdad que fue totalmente sorpresivo para mí», dijo sobre lo que generó en el público.

«Yo no soy devoto del Gauchito Gil, pero les tengo que confesar también que desde el mes de noviembre, que es cuando me entregaron el diseño hasta este día, inicie sin querer un proceso de acercamiento hacia este gaucho. Yo ya me encuentro hablándole, me lo considero como un amigo», reconoció.

«Siento que tengo que hasta inclusive ir hasta su casa. Tengo que ir hasta Mercedes», reveló. «No se imaginan la calidez y el afecto, es muy linda toda esa reacción, toda esa muestra de cariño y afecto, ojalá en algún momento pueda ir para allá», agregó.