Damián Tintorelli: “Se vienen tres partidos muy importantes”

Comunicaciones afrontará tres partidos clave para el cierre de la fase regular, considerados finales por sus jugadores, quienes regresaron a los entrenamientos tras un breve receso otorgado por la ventana FIBA. El aurinegro deberá viajar a Resistencia (Chaco) el miércoles a las 15 horas para enfrentar el jueves a Villa San Martín, y luego recibirá en Mercedes a Jujuy Básquet el lunes 10 y a Salta Basket el miércoles 13.

Tras estos catorce partidos se definirá la posición del equipo en la fase regular de este Torneo Clausura y el rival proveniente de la Zona Norte A. El objetivo es terminar lo más alto posible para asegurar la ventaja de localía en los playoffs.

Por ello, el equipo trabaja intensamente, y los jugadores son conscientes de la importancia de los encuentros que se avecinan.

Damián Tintorelli, uno de los referentes del equipo, expresó tras la práctica “tenemos tres partidos importantes antes de arrancar los playoffs, que serán decisivos porque definirán nuestra posición en la tabla y si comenzamos como locales o visitantes. Nos jugamos muchas cosas, pero lo primero es Villa San Martín, con quien jugamos hace poco. Sabemos lo que debemos hacer en defensa y, en ataque, mantener el juego que venimos desarrollando en los últimos partidos. Creo que hemos logrado que el equipo tenga rotación, con 8 o 9 jugadores en cancha, y eso es fundamental”.

Sobre el desarrollo del torneo, agregó “el primer torneo fue más de estudio; en el segundo, al jugar contra los mismos rivales, los partidos se vuelven más parejos, casi como un juego de ajedrez. Además, los equipos de abajo se reforzaron y eso hizo que todo sea más equilibrado y atractivo, ya que un solo punto puede definir una clasificación o la ventaja de localía”.

“Si bien todavía no hay nada definido, uno empieza a hacer cálculos tanto en nuestra zona como en la de los posibles rivales. Sin embargo, hasta que no se juegue el último partido, no sabremos con certeza contra quién nos tocará jugar”, señaló el pívot juninense.

Por último, respecto a la localía, comentó “los últimos partidos en casa fueron importantes, algunos se ganaron con buena diferencia, pero el último fue muy ajustado. Ganar así también suma, porque nos fortalece en casa. El objetivo es terminar lo más arriba posible para buscar ganar el primer partido afuera y definir la serie en casa”.