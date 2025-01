Argentina se mide ante Bolivia por la fecha tres del Sudamericano Sub 20

La Selección Argentina Sub 20 se medirá ante Bolivia este martes a las 18:00 horas en la fecha 3 del Grupo B del Sudamericano Sub 20, que se lleva a cabo en Venezuela. El equipo de Diego Placente, tras una inolvidable goleada sobre Brasil y un empate ante Colombia, buscará una nueva victoria en su camino hacia la clasificación al Mundial Sub 20 que se disputará en Chile en septiembre.

¿Cómo llega Argentina?

El combinado nacional llega con la moral alta, luego de una destacada actuación frente a Brasil, donde logró una gran victoria. Sin embargo, el empate contra Colombia mostró algunas dificultades, especialmente por el desgaste físico de los jugadores, algo que Placente destacó tras el encuentro. «Los cambios fueron por cansancio. Es un equipo parejo y los que salieron están a nivel del resto de sus compañeros», comentó el DT, refiriéndose al punto obtenido ante los cafeteros.

Argentina ha tenido un ritmo intenso con partidos cada 48 horas, lo que obliga al cuerpo técnico a dar descanso y modificar el once inicial. El capitán Claudio Echeverri, quien ha sido figura en ambos encuentros con tres goles y una asistencia, es una de las dudas del equipo debido al desgaste físico. El «Diablito» también expresó que se deben «corregir cosas» para el duelo contra Bolivia, al que consideran un rival clave en su camino a la siguiente fase.

¿Cómo llega Bolivia?

Por su parte, Bolivia ha tenido un comienzo complicado en el torneo, con dos derrotas ajustadas: 1-2 contra Ecuador y 1-2 frente a Brasil. A pesar de los resultados, el equipo boliviano ha demostrado que no será un rival fácil, por lo que Argentina deberá estar concentrada para seguir con su racha positiva.

Formaciones probables

Argentina (4-2-3-1):

1-Santino Barbi; 4-Dylan Gorosito, 13-Valente Pierani, 6-Juan Villalba, 18-Teo Rodríguez Pagano; 5-Mariano Gerez, 15-Ignacio Perruzzi; 7-Maher Carrizo, 10-Claudio Echeverri (o 11-Franco Mastantuono), 21-Ian Subiabre; 9-Agustín Ruberto. DT: Diego Placente.

Bolivia (4-2-3-1):

1-Fabián Pereira; 4-Lucas Macazaga, 2-Marcelo Torrez, 3-Diego Arroyo, 18-Yeison Salazar; 15-Nathan Sosa, 5-Santiago Cuiza; 7-Santiago Melgar, 21-Mark Rodríguez, 10-Moisés Paniagua; 11-Jairo Rojas. DT: Jorge Perrotta.