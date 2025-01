Alberto Fernández revocó la autorización para que su hijo viva en España

El expresidente Alberto Fernández revocó la autorización para que Francisco, el hijo que tiene con la exprimera dama Fabiola Yañez, viva en España. Pidió a la Justicia que el menor regrese a vivir a la Argentina.

Fernández prestó un escrito ante el Juzgado 20 del fuero Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas en el que afirma que su hijo no está siendo bien cuidado por su madre.

Fernández argumentó que el pedido que hizo el presidente Javier Milei para que se le retire a Yañez la custodia podría perjudicar la seguridad del niño.

Según el escrito publicado por La Nación, el expresidente asegura: «La decisión de retirar la custodia, lejos de constituir un acto administrativo aislado, pone en peligro la integridad física y emocional del menor, quien no tiene capacidad de autodefensa frente a posibles amenazas o situaciones de vulnerabilidad propias de su entorno familiar y mediático».

Fernández además apunto contra Yañez por sus gastos. «Por ejemplo, la imputada se ha excedido en el kilometraje en más 16.000 kilómetros, de un auto alquilado para cubrir las necesidades de nuestro hijo de tan solo dos años y ocho meses, claramente no ha sido por llevar a Francisco al colegio, ha realizado excesivos gastos en tarjetas de crédito, a pesar de tener una robusta cuota alimentaria fijada por la justicia de Familia», afirma.

El expresidente apuntó contra la cena en la que se vio a Yañez con un hombre en la noche previa Navidad. «Francisco, nuestro hijo, no estaba en la cena. No sé dónde estaba esa noche, ni quién lo cuidaba mientras su madre festejaba bebiendo alcohol y disfrutando buenos platos. Nuestro hijo no pudo celebrar las festividades junto a su padre por el deseo unilateral y arbitrario de su madre», dice.

«Entiendo que Fabiola Yáñez, además de haber impulsado una falsa denuncia, desarrolla su vida sin riesgo alguno. Si sintiera temor alguno, no se expondría a lugares públicos como lo hace. En esos términos no se entiende la necesidad de la custodia», dijo y agregó: «Pero la seguridad de Francisco sí debe ser preservada».