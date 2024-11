Aseguran que el Gobierno quiere demoler el «edificio Evita» de la 9 de Julio

El Gobierno libertario pretende avanzar con su «batalla cultural» contra el peronismo y, tras sacar el busto de Néstor Kirchner de la Anses y las imágenes de Eva Perón en edificios públicos, ahora pretende quitar el rostro de Evita del edificio del Ministerio de Desarrollo Social, ubicado sobre 9 de Julio.

Pero no se trataría de quitar la imagen forjada en metal de uno de los lados del histórico edificio sino, lisa y llanamente, demolerlo para que no quede ningún vestigio de un lugar donde han concentrado cientos de manifestaciones por diversos motivos.

Así reveló el periodista Jonatan Viale, quien dijo que «una fuente muy importante del Gobierno» le confirmó que «la próxima idea que quieren ejecutar es cerrar y luego demoler el llamado ‘edificio Evita’».

Otra vieja idea menemista que Milei también querría ejecutar

La surgida en las últimas semanas no es una versión nueva. El mes pasado había corrido por distintos medios que era intención del Gobierno demoler o vender ese histórico edificio, pero el vocero presidencial aseguró que era «falsa».

En una de sus habituales conferencias de prensa en Casa Rosada, Manuel Adorni sostuvo que es un tema «que no está en agenda» y que por el momento no hay posibilidades de que sea vendido ni destruido, aunque no descartó que alguna acción pueda producirse «en algún momento».

«Esa versión es falsa, lo que no quita que en un futuro se tome alguna determinación, pero sobre la versión de hoy demoler el edificio o venderlo, hoy no hay ninguna definición. En algún momento se tomará alguna otra decisión… Este particularmente es incómodo para todos los que transitan la 9 de Julio, pero veremos llegado el momento que determinación tomar», completaba el funcionario.

La historia del Edificio MOP

Se trata del edificio que funcionó primeramente como Ministerio de Obras Públicas, diseñado por el arquitecto Alberto Belgrano Blanco con colaboración de las secciones técnicas de la División de Proyectos de la Dirección de Obras Públicas, bajo la presidencia de Agustín P. Justo.

Fue el primer rascacielos público de la Ciudad de Buenos Aires, y además del MOP funcionaron allí las carteras nacionales de Salud, de Desarrollo Social y de Capital Humano. En diversas oportunidades, durante sus casi 90 años de existencia, hubo intenciones de demolerlo y hasta de moverlo de ubicación.

Durante su presidencia, Carlos Saúl Menem propuso su demolición, aduciendo que era un estorbo para el tránsito sobre la Avenida 9 de Julio. En 2023, durante su campaña para jefe de Gobierno de la Ciudad, Roberto García Moritán presentó la misma propuesta. Es que en uno de los lados del edificio de 27 pisos y de 93 metros de altura, cuya construcción comenzó en 1934 y finalizó dos años después, hay desde 2011 un gigantesco mural forjado en hierro con la imagen de Eva Perón.