Mogetta: «Estos dirigentes dejan a los trabajadores a pie y sin la posibilidad de salir a trabajar»

El Secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, sostuvo hoy que «estos dirigentes dejan a los trabajadores a pie y sin la posibilidad de salir a trabajar y ganarse el mango».

En declaraciones a La Nación +, Mogetta afirmó que «es una de las prácticas habituales de esta gente, a través del apriete seguir sumando sindicatos».

«Estos son los dirigentes que hablan de defender trabajadores dejándolos a pie, maltratándolos y no dándoles la posibilidad de salir a trabajar para ganarse el mango día a día», apuntó.

Y agregó: «La huelga normalmente busca dañar a quien debe dar respuesta ante el reclamo pero acá no hay ni siquiera reclamo, es un paro político. Esto es un boicot al Estado de 150 millones de dólares».

Sobre la presencia de Moyano en la organización del paro, el funcionario dijo que «también se plegó a la marcha universitaria. No tienen nada que ver. No es un paro de transporte, no es ni siquiera un paro, es un boicot».

«Mientras los jinetes del atraso, que son estos sindicalistas, hacen estas medidas que son del siglo pasado, porque tienen cabeza del siglo pasado. Mientras todo eso sucede, también está la Argentina que está despegando», finalizó Mogetta.

El paro de hoy afecta a las personas que se trasladan habitualmente en trenes, subtes y aviones, generando pérdidas económicas de aproximadamente 150 millones de dólares, indicaron desde la Secretaría de Transporte.