Caso Loan: citaron a declarar a la perito que sostiene que el niño nunca salió del lugar

La diplomada en ciencias Forense e investigación y criminología, expresó: «me solicitaron que vaya en persona a declarar, me solicitaron mis datos personales para la citación judicial, por la dirección de investigación contra la trata de personas de la Policía Federal»; y manifestó: «creo que no descartaron toda las hipótesis de los investigadores que estaban de parte de la justicia ordinaria, cuando íbamos a rastrillar que solicité el desagote de dos lagos específicos, abortamos esos rastrillajes por haber encontrado los indicios en los vehículos, y eso fue un total error porque no se puede abandonar una hipótesis hasta encontrar algo».

A su vez, la diplomada en búsqueda de personas e investigación, sostuvo: «el perito está haciendo un muy buen trabajo, él está intentando rastrillar el lugar que es lo que se tuvo que hacer desde un principio y no se hizo, sé que la Policía Federal tiene un profesionalismo impresionante»; y mencionó: «sigo sosteniendo mi hipótesis que es fundamentada porque yo estuve en el lugar, yo creo que se lo puede llegar a encontrar».

Asimismo, la analista en Inteligencia Criminal, consideró: «creo que después de que se abandonó los rastrillajes no hubo más personas en el lugar, así que por eso tengo fe que se puede llegar a encontrar algún elemento, y no se tiene que descartar ningún elemento».

Al mismo tiempo, la doctora María Lezcano, remarcó: «quiero suponer que la jueza no le negó el rastrillaje que pidió la querella porque supuestamente ya se realizó en un momento un rastrillaje»; y señaló: «las dos lagunas tienen un radio de 50 kilómetros, está cerca de la casa de la abuela, se puede hacer con bombas, no es descabellado».