Murió Liam Payne, excantante de One Direction: cayó desde un tercer piso de un hotel de Palermo

El excantante de One Direction Liam Payne, de 31 años, fue hallado muerto este miércoles en el hotel Casa Sur de la ciudad de Buenos Aires. El músico falleció después de caer de un tercer piso al patio interno del lugar de alojamiento situado en Costa Rica 6092, en el barrio porteño de Palermo.

El personal policial de la Comisaría 14B se dirigió a las inmediaciones tras un llamado del encargado del hotel al 911 que reportaba la presencia de un sujeto agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol. El hombre había además escuchado un fuerte ruido en el pulmón interno trasero del hotel. Poco después, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) constató el deceso del artista británico.

El titular del servicio de atención médica, Alberto Crescenti, aseguró en declaraciones televisivas que se trató de una caída de alrededor de 13 o 14 metros y que el joven sufrió “lesiones gravísimas incompatibles con la vida”. Según pudo saber LA NACION, el encargado del hotel llamó a la policía para alertar acerca de un “ huésped agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol ”, dado que se escuchaban fuertes ruidos desde esa habitación. Además, se conoció que entre la llamada y la muerte trascurrieron alrededor de seis minutos, que las autoridades estiman como clave para la reconstrucción de los hechos.

“A las 17.04 a través del 911, el sistema integrado de seguridad pública fue alertado de una persona que estaba en un patio interno de la dirección del hotel Casa Sur. A las 17.11 arribó un equipo de cercanía del SAME que comprobó el fallecimiento del hombre. Después nos enteramos que era cantante de un conjunto musical. Lamentablemente, presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída o sea que tuvimos que constatar el fallecimiento. No hubo posibilidad de reanimación”, declaró en TN.

Aunque el titular del servicio de emergencias porteño aseguró que hay que esperar los resultados de la autopsia, señaló que “de acuerdo a lo que vio el equipo, aparentemente tenía una fractura de base de cráneo, una lesión muy grave”. El caso quedó bajo la órbita del Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°14, a cargo del fiscal Andrés Esteban Madrea y la secretaria María Florencia Lavaggi.

El incidente

Luego de conocerse la muerte de Payne, trascendieron las imágenes que muestran los destrozos que presentaba la habitación en donde se hospedaba el artista: una televisión led abollada, sustancias que podrían ser cocaína, encendedores sobre una mesa y hasta velas, cera y papel aluminio arrojado y quemado en la bañera. Media hora antes del fallecimiento, el cantante había publicado una serie de fotos junto a su novia en la red social Snapchat. “Hermoso día en la Argentina”, dijo en uno de sus videos, que habían sido grabados en los últimos días.

Tras el anuncio de su muerte, fanáticos de su carrera solista y de la banda se acercaron a las puertas del hotel para despedirlo y realizaron una vigilia con velas y cantaron canciones en conjunto. Un día antes del trágico episodio, el artista había compartido un momento con sus seguidores en Palermo. Se tomó fotos, firmó autógrafos y, entre risas, cantó una canción con ellos. Varias personalidades lamentaron la noticia, entre ellas Paris Hilton, Charlie Puth, Anne Twist (madre de Harry Styles) y Max George, líder y cantante de la banda The Wanted.

En los últimos días, Payne había sido denunciado por su expareja, Maya Henry, con quien mantuvo un romance desde 2019 a 2022, después de que él terminara su relación con la cantante británica Cheryl Tweedy, madre de su único hijo, Bear Grey. Hace dos días, la influencer de 23 años se había referido a su tortuosa vínculo y lo acusó de hostigamiento. En una declaración al tabloide The Sun, un portavoz dijo: “La semana pasada, Maya Henry emitió una orden de cese y desistimiento a Liam Payne tras la aparición de información nueva y preocupante”.

Por su parte, en su cuenta de TikTok, Maya confesó: “Desde que cortamos relación, él hace explotar mi teléfono. Siempre viene de diferentes números (…) Él incluso crea nuevas cuentas de iCloud para enviarme mensajes por iMessage. Cada vez que veo un nuevo chat, pienso: ‘Ah, aquí vamos de nuevo’”. “Es inquietante que este hombre siga haciéndome estas cosas. Me repugna este comportamiento diabólico”, completó.

Debido al comportamiento abusivo que asegura haber sufrido, la modelo decidió escribir su propia novela titulada “Looking Forward”, que desde su portada adelanta que está “inspirada en hechos reales”. Como en los últimos días se encuentra promocionándola en distintos medios, salió a la luz que él la obligó a someterse a un aborto.

Quién era Liam Payne

El cantante y compositor británico Liam James Payne nació el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Reino Unido. Su ascenso en la industria musical se produjo en 2010. Tras su paso por el programa de talento The X Factor, una de las juezas del programa Nicole Scherzinger le sugirió formar una banda. De allí surgió el afamado grupo One Direction, integrado por Payne, Harry Styles, Niall Horan y Louis Tomlinson. En 2011 lanzaron su álbum de estudio Up All Night, el primero en debutar como número uno en el ranking Billboard en Reino Unido.