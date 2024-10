Rafael Nadal anunció su retiro del tenis profesional

El tenista español Rafael Nadal anunció su retiro de la actividad profesional en un video que publicó en sus redes sociales donde le agradeció a sus fanáticos, a la vez que aseguró que los últimos dos años fueron «difíciles» debido a que no fue «capaz de jugar sin limitaciones».

«Hola a todos estoy aquí para decirles que me retiro del tenis profesional. La realidad es que han sido unos años difíciles estos dos últimos especialmente, creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones es una decisión que evidentemente es difícil que me ha llevado tiempo tomarla pero en esta vida todo tiene un principio y un final», expresó en su mensaje y en la red social X, junto al video escribió la frase «Mil gracias a todos» en diferentes idiomas, entre ellos, inglés, francés, italiano, brasileño y japonés.

En tanto, señaló: «Creo que es el momento indicado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar. Me hace muchísima ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis y representando a mi país. Creo que es cerrar el círculo, ya que, una de mis primeras alegrías como tenista profesional fue la final de Sevilla en 2004».

«Me siento súper afortunado por todas las cosas que he podido vivir. Quiero agradecer a toda la industria del tenis, a todas las personas que engloban este deporte, mis compañeros durante tantos años, especialmente, a mis grandes rivales, he pasado muchísimas horas con ellos y he vivido muchos momentos que voy a recordar por el resto de mi vida», indicó.

Además, dijo: «Hablar de mi equipo se me hace un poquito más difícil porque ha sido una parte muy importante de mi vida, no son trabajadores, son amigos que han estado a mi lado en todos los momentos que realmente los he necesitado, momentos muy malos, momentos muy buenos, momentos que me han tenido que apretar, momentos que me han tenido que aflojar. Hemos vivido tanto juntos que es difícil de explicar».

«La familia lo es todo para mí, mi madre creo que ha hecho todos los sacrificios que tenía que hacer para que nosotros siempre lo tuviéramos todo y mi mujer Mary llevamos 19 años juntos: ´Gracias por todo lo que has hecho, creo que has sido mi compañera de vida perfecta durante todos estos años de carrera´. Volver a casa y ver cada día como está creciendo mi hijo ha sido una fuerza que realmente me ha mantenido vivo y con la energía necesaria para continuar», confesó.

Luego, manifestó: «Mi hermana con la que hemos mantenido una relación increíble. Mi tío que es la razón por la que empecé a jugar al tenis, gracias a él he podido superar muchas situaciones que han sido difíciles en mi carrera deportiva y a mi padre que para mí ha sido una fuente de inspiración en todos los sentidos, ha sido un esfuerzo de ejemplo de superación muchísimas gracias a mi padre de manera muy especial».

«Por último, a vosotros, los aficionados, no tengo manera de agradecerles lo que me habéis hecho sentir, me habéis dado la energía que he necesitado en cada momento. Todo lo que he vivido ha sido un sueño hecho realidad. Me voy con la tranquilidad absoluta de haber dado el máximo de haberme esforzado en todos los sentidos solo puedo terminar diciendo mil gracias a todos y hasta pronto», culminó.