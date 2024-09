Abandono: Como sigue la salud de Ana Aguirre

Griselda hablo sobre la salud y el estado de Ana en los micrófonos de Alejandro Meda dijo: «La salud de Ana esta complicada como siempre, ella ascendió a ir al sanatorio. Allí la hidrataron también le pusieron un calmante para los dolores».

También dijo que la situación se esta complicando: «Esta difícil porque somos pocos los que ayudamos a Ana. Se esta complicando el asunto porque no esta colaborando. Ella hoy tenia una sita con el siquiatra y no salió»

«No podemos entrar al lugar porque los perros te atacan ellos protegen el lugar, a su vez no cumplieron con todo lo que la justicia pidió. La luz no pusieron atrás porque falta iluminación para el sitio que es grande, no cortan el pasto y faltan las cámaras. A ella le falta alimento también», Cerró.