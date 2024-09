Condenaron a un hombre a 4 años de prisión por adquirir un vehículo robado

Iniciada la audiencia, el doctor Adrián Aurelio Casarrubia, representante del Ministerio Público Fiscal, presentó los términos del acuerdo, en el que el imputado, asistido por la defensa oficial a cargo del doctor Edgardo Grinberg aceptó libre y voluntariamente el hecho base de la acusación, y la pena fijada.

El hecho había sido descubierto en agosto de 2023, cuando personal de la Policía de la ciudad de Mercedes, interceptó al imputado conduciendo el vehículo que se hallaba con una patente de otro rodado, con el número de chasis adulterado y una cédula verde también adulterada. Con el avance de la investigación, la fiscalía pudo dilucidar que el vehículo había sido robado a mano armada a su propietario en el partido de La Matanza (Prov. de Bs As) a principios de mayo de 2.023; y el imputado en el presente caso, lo había adquirido a sabiendas de aquello. El imputado, se encuentra actualmente guardando detención en el Complejo Penitenciario Federal II –Marcos Paz- , cumpliendo una condena de 4 años en el marco de la ley de estupefacientes.

Luego de las exposiciones de las partes, la magistrada, cerciorándose del pleno conocimiento del imputado de las circunstancias y alcances del acuerdo; y de su libertad para suscribirlo; homologó el mismo, imponiendo la pena de cuatro años de prisión por el delito de ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN DOLOSA DE ELEMENTOS DE ORIGEN ILÍCITO AGRAVADO POR EL FIN DE LUCRO y USO DE DOCUMENTO FALSO (Arts. 277 inc. 1 apartado C en función del inc. 3° apartado b y 296 en CONCURSO REAL (art. 55) del Código Penal), declarándolo reincidente (art. 50 del Código Penal) – lo implica para el condenado el impedimento de obtener libertad condicional una vez cumplido los dos tercios de la condena.

Asimismo ordenó en la sentencia el decomiso del vehículo objeto del delito. Así el ahora condenado, continuará guardando detención a la espera de la firmeza del presente fallo.