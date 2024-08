Wanda Nara y Mauro Icardi finalmente se separaron y no encuentran la paz en su relación, si bien superaron varias crisis, como cuando la mediática lo acusó públicamente de haberle sido infiel con Eugenia «La China» Suárez, siempre hay un tema que reflota, que queda en el inconsciente y provoca represaría para con el otro.

En esta oportunidad, la bogada de Wanda, Ana Rosenfeld, contó en A la Tarde que el futbolista decidió cortarle las tarjetas de crédito.

«Siempre digo, lamentablemente pasa que, cuando hay poder económico de un lado y ese poder lo ejercen de manera caprichosa y arbitraria, generalmente los perjudicados son los chicos «, arrancó diciendo la abogada.

Y siguió «No le afecta a Wanda, por su trabajo, tiene laburo y tiene ingresos… Está muy claro que la tarjeta de crédito que se cortó era solamente para proveer lo que era la cuota alimentaria o la comida de las chicas, los gastos, porque no circula efectivo».

A su vez, aseguró que las tarjetas están bloqueadas hace un mes, a pesar de que su uso era para gastos de manutención.

«La tarjeta de crédito es un simbolismo dentro de una separación. Para Wanda es simplemente el simbolismo que representa. Obviamente es la presión que ejerce un hombre sobre la mujer, sobre todo con la cuestión de la cuota alimentaria», sumó Rosenfeld.

Por qué Mauro Icardi le bloqueó las tarjetas a Wanda Nara

«Yo puedo dar fe de que están separados, no sólo territorialmente porque él está en Estambul y ella no, sino además afectivamente. No hay mentiras, es una realidad. Lo de las tarjetas, si dicen ustedes que salió de boca de Wanda, entonces es verosímil. No sería el primer caso, lo primero que suelen hacer los hombres es cortar la tarjeta o la cuota alimentaria como método de coerción», manifestó Rosenfeld.

Con respecto a la división de bienes que se hizo tres años atrás cuando tuvieron la primera crisis, expresó: «Ellos la hicieron hace 3 años cuando hubo un conflicto que los separó. Ellos pusieron los papeles sobre la mesa pero no quita que haya cuestiones que todavía mantengan la ganancialidad y que habrá que evaluar si eventualmente se llega a la instancia de divorcio. No creo que lleguen a esa instancia porque sería romper con toda clase de acuerdo previo. Wanda es buena alumna y sabe que tiene que guardar todos los comprobantes de los gastos que uno haga de manera unilateral cuando debería ser mutuo».