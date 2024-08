La respuesta viral de un argentino consultado por los abusos perpetrados por inmigrantes en España

Tras la respuesta de la pareja sobre que no estaban al tanto de lo mencionado, la joven les consulta si se les ocurre alguna situación por la que se pudo haber producido este incremento, a lo que la chica española responde que no, del mismo modo que lo hace su novio, que es argentino.

«Si os digo que la propia Policía da también el dato de que el 77% de estas violaciones las cometieron inmigrantes, ¿qué me contestáis?», continúa la periodista. Ante esto, el argentino responde sin dudar: «Te diría que es una sugerencia fascista, xenófoba e inaceptable, me insulta», sostiene.

«Pero da el dato la Policía…», insiste la entrevistadora. «Me parece que es un dato tendencioso porque no hay un enlace directo entre la cantidad de inmigrantes y las violaciones. Son datos que están curados y eso lleva hacia un pensamiento xenófobo, que no tiene lugar en nuestra sociedad moderna», responde el joven.

A esto, quien sostiene el micrófono le indica que «la ciencia policial tiene estadísticas», tras lo cual el argentino vuelve a mostrar su postura al respecto: «Bueno, pero las estadísticas pueden no mostrar toda la imagen, uno puede seleccionar datos para llegar a una conclusión que uno quiere llegar y no a una conclusión empíricamente correcta».

«Ese solo dato tomado así, puntualmente, no me indica nada, pero sí me indica la corriente que existe particularmente en Europa de llevar todo hacia la derecha y hacia políticas como hablamos antes, xenófobas y racistas», lanzó.